/अफसरों की लापरवाही ने छीनी फातमा की पहचान; 8 साल से आधार की एक गलती सुधारने को भटक रही बेटी

राज्य चुनें
Uttar Pradesh News Today: पहले एक छोटी सी चूक, फिर सालों की सरकारी बेपरवाही और अब एक मुस्लिम तलबा इंसाफ के लिए दफ्तर-दफ्तर भटकने को मजबूर है. सवाल यह है कि अगर एक सरकारी रिकॉर्ड की गलती को ठीक कराने में आठ साल लग जाएं, तो आम शहरी आखिर किस दरवाजे पर दस्तक दे? शामली की फातमा की कहानी सिर्फ एक आधार कार्ड की गलती नहीं, बल्कि अफसरशाही की सुस्ती और लापरवाही का ऐसा आईना है, जिसमें एक बेटी का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के शामली जनपद की सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव बलवा का है. फातमा नाम की एक तलबा पिछले करीब आठ साल से एक ऐसी सरकारी गलती का खामियाजा भुगत रही है, जो उसके मुताबिक उसकी नहीं, बल्कि आधार अपडेट के दौरान हुई लापरवाही का नतीजा है.
फातमा का इल्जाम है कि आधार कार्ड में नाम से जुड़ा बदलाव कराने के दौरान जनसेवा केंद्र की गलती से उसका जेंडर ही बदल दिया गया. तब से लेकर आज तक वह अपने वालिद तैय्यब के साथ शामली, मेरठ, लखनऊ और दिल्ली तक कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट चुकी है, लेकिन अब तक उसकी परेशानी दूर नहीं हो सकी.
मुतास्सिरा बच्ची आला अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर
मामला उस वक्त शुरू हुआ जब साल 2018 में फातमा अपने स्कूल वालों के कहने पर आधार कार्ड में कुछ जरूरी बदलाव कराने के लिए एक जनसेवा केंद्र पहुंची. फातमा का कहना है कि इसी दौरान आधार में उसका जेंडर गलत दर्ज कर दिया गया. हालांकि उस समय उन्हें इस गड़बड़ी की जानकारी नहीं हो सकी.
फातमा के मुताबिक, साल 2022 में जब उसका बैंक खाता सीज हो गया और आधार कार्ड को अपडेट कराने की जरूरत पड़ी, तब इस गलती का खुलासा हुआ. इसके बाद उसने अपने वालिद के साथ इसको ठीक कराने के लिए कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए. उसका कहना है कि वह सीएमओ ऑफिस, डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट समेत शामली के दूसरे आला अफसरों से भी मिली. इसके अलावा मेरठ, लखनऊ और दिल्ली तक जाकर अधिकारियों से गुहार लगाया, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल सका.
ITI कर रही तलबा को हर रोज हो रही परेशानी!
मुतास्सिरा तलबा का कहना है कि इस गलती की वजह से उसकी पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतास्सिर हो रही है. वह इस समय आईटीआई की पढ़ाई कर रही है, जहां अटेंडेंस दर्ज कराने के लिए उसे दस्तखत करने पड़ते हैं, क्योंकि आधार से जुड़ा अंगूठे का मिलान नहीं हो पाता. इसके अलावा बैंकिंग से जुड़े कामों और नौकरी के फॉर्म भरने में भी उसे लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
फातमा ने यह भी इल्जाम लगाया कि जब वह अपनी परेशानी लेकर अधिकारियों के पास पहुंची तो उसे बार-बार सिर्फ आश्वासन मिला. उसने एक महिला डॉक्टर पर बदसलूकी करने का भी इल्जाम लगाया. उसका कहना है कि वह सालों से सिर्फ अपने दस्तावेज को सही कराने के लिए भटक रही है, लेकिन अब तक उसे राहत नहीं मिली.
अब फातमा का होगा जेंडर टेस्ट
मामला मीडिया के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है. शामली के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर बिजेंद्र कुमार को इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई है. डॉक्टर बिजेंद्र कुमार ने बताया कि यह मामला उनके पास आया है. उन्होंने कहा कि पहले महिला की जांच की गई थी, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी. अब आला अधिकारियों के हुक्म पर मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा. मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट के बुनियाद पर जेंडर की तस्दीक की जाएगी, जिसके बाद आधार कार्ड में जरूरी तरमीम के अमल को आगे बढ़ाया जा सकेगा.