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अफसरों की लापरवाही ने छीनी फातमा की पहचान; 8 साल से आधार की एक गलती सुधारने को भटक रही बेटी

Muslim Girl Aadhaar Card Error Issue: उत्तर प्रदेश के शामली की मुस्लिम तलबा पिछले आठ सालों से आधार कार्ड में गलत दर्ज जेंडर को ठीक कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है. इस गलती से उसकी पढ़ाई, बैंकिंग और नौकरी से जुड़े काम बुरी तरह से मुतास्सिर हो रहे हैं. हालांकि, अब मीडिया में मामला आने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने मेडिकल टेस्ट कर जल्द ही इसको ठीक करने की यकीनदहानी कराई है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 25, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:08 PM IST
अफसरों की लापरवाही ने छीनी फातमा की पहचान; 8 साल से आधार की एक गलती सुधारने को भटक रही बेटी
Image Credit: आधार की गलती ठीक कराने के लिए दर-दर भटक रही मुस्लिम तलबा

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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