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मामूली रंजिश को लेकर हैवान बना शिवम, दो मासूमों को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा!

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के शामली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां मामूली विवाद और आपसी रंजिश को लेकर शिवम नाम के शख्स ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर दो मासूम बच्चों को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पिटाई की. घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया. हालांकि, पुलिस ने इस घटनाक्रम को लेकर जांच के बाद कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 25, 2026, 10:00 PM IST

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शामली में शिवम ने आपसी रंजिश में मोमीन नाम के मासूम बच्चों को बेरहमी से पीटा
शामली में शिवम ने आपसी रंजिश में मोमीन नाम के मासूम बच्चों को बेरहमी से पीटा

Shamli News: उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. जहां मामूली विवाद को लेकर एक शख्स ने मासूमों को घर में बंद कर बेरहमी से पिटाई की. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते लोग सकते में आ गए, और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. दूसरी, तरफ पुलिस इस मामले को कथित जांच के नाम पर अलग दिशा दे रही है. यही वजह है कि यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना शामली के लिलौन गांव की है. गांव के रहने वाले मोमीन के परिवार से इसी गांव के शिवम नाम के नौजवान की चुनावी रंजिश बताई जा रही है. आरोप है कि इसी रंजिश के चलते 10 मार्च को मोमीन के दो बच्चे घर से खेलने के लिए निकले थे. इसी दौरान शिवम और उसके दो साथी नितिन और गोलू दोनों मासूम बच्चों को बहला-फुसलाकर बड़ी नहर की ओर ले गए.

परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों के मुताबिक, वहां तीनों ने बच्चों के साथ मारपीट की और उन्हें नहर में फेंक दिया. बताया जा रहा है कि एक बच्चा तैरना जानता था, इसलिए उसने किसी तरह खुद को बचाया और अपने छोटे भाई को भी नहर से बाहर निकाल लिया. फिर आरोपी शिवम ने कथित तौर पर जबरन दोनों बच्चों को बंधक बना लिया और निर्वस्त्र कर बेरहमी से पिटाई. आरोपियों के जरिये मासूमों के पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

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जब इस घटना की जानकारी बच्चों के पिता मोमीन को हुई तो वे मौके पर पहुंचे. आरोप है कि इस दौरान उनके साथ भी गाली-गलौज की गई. इसके बाद उन्होंने डायल 112 पर कॉल कर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी. परिवार का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की.

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हालांकि, इस मामले में शामली पुलिस का पक्ष अलग है. पुलिस के मुताबिक, 10 मार्च 2026 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्र के लिलौन गांव में हुई इस घटना की जांच की गई. जांच में सामने आया कि मोमीन के दोनों बेटे, रिहान और निशान, गांव में नितिन और शिवम की फास्ट फूड की दुकान से पिछले तीन महीनों में करीब 6400 रुपये का सामान उधार ले चुके थे, जिसमें चाउमीन, बर्गर और दूसरी खाने की चीजें शामिल थीं.

पुलिस का कहना है कि जब उधार की रकम वापस नहीं की गई, तो नितिन और शिवम ने बच्चों को डांट दिया था. इसी बात को लेकर बच्चों के पिता मोमीन ने पुलिस को बढ़ा-चढ़ाकर सूचना दी. पुलिस के मुताबिक, जांच में सोशल मीडिया या शिकायत में लगाए गए अन्य गंभीर आरोप सही नहीं पाए गए.

फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले में नितिन और शिवम को 15 मार्च 2026 को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है. इस घटना में एक ओर जहां परिवार संगीन इल्जाम लगा रहा है, वहीं पुलिस की जांच कुछ और कहानी बयां कर रही है. ऐसे में सच्चाई क्या है, यह सवाल अभी भी लोगों के मन में बना हुआ है. इसकी वजह है कि ये है कि वायरल वीडियो में आरोपी जिस बेरहमी के साथ मासूों की पिटाई कर रहा है, वह भयावह है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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