मामूली रंजिश को लेकर हैवान बना शिवम, दो मासूमों को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा!

Shamli News: उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. जहां मामूली विवाद को लेकर एक शख्स ने मासूमों को घर में बंद कर बेरहमी से पिटाई की. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते लोग सकते में आ गए, और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. दूसरी, तरफ पुलिस इस मामले को कथित जांच के नाम पर अलग दिशा दे रही है. यही वजह है कि यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना शामली के लिलौन गांव की है. गांव के रहने वाले मोमीन के परिवार से इसी गांव के शिवम नाम के नौजवान की चुनावी रंजिश बताई जा रही है. आरोप है कि इसी रंजिश के चलते 10 मार्च को मोमीन के दो बच्चे घर से खेलने के लिए निकले थे. इसी दौरान शिवम और उसके दो साथी नितिन और गोलू दोनों मासूम बच्चों को बहला-फुसलाकर बड़ी नहर की ओर ले गए.

परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों के मुताबिक, वहां तीनों ने बच्चों के साथ मारपीट की और उन्हें नहर में फेंक दिया. बताया जा रहा है कि एक बच्चा तैरना जानता था, इसलिए उसने किसी तरह खुद को बचाया और अपने छोटे भाई को भी नहर से बाहर निकाल लिया. फिर आरोपी शिवम ने कथित तौर पर जबरन दोनों बच्चों को बंधक बना लिया और निर्वस्त्र कर बेरहमी से पिटाई. आरोपियों के जरिये मासूमों के पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

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यह घटना यूपी के शामली के लिलौन गांव की है। लिलौन निवासी मोमीन के परिवार से इसी गांव का निवासी शिवम नामी एक शख्स रंजिश रखता है। रंजिश महज़ चुनावी है। लेकिन इस चुनावी रंजिश में शिवम ने ऐसी क्रूरता दिखाई है, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। बीते महीने मार्च की 10 तारीख को मोमीन… pic.twitter.com/6NNbzINJvP — Wasim Akram Tyagi (@WasimAkramTyagi) April 24, 2026

जब इस घटना की जानकारी बच्चों के पिता मोमीन को हुई तो वे मौके पर पहुंचे. आरोप है कि इस दौरान उनके साथ भी गाली-गलौज की गई. इसके बाद उन्होंने डायल 112 पर कॉल कर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी. परिवार का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की.

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हालांकि, इस मामले में शामली पुलिस का पक्ष अलग है. पुलिस के मुताबिक, 10 मार्च 2026 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्र के लिलौन गांव में हुई इस घटना की जांच की गई. जांच में सामने आया कि मोमीन के दोनों बेटे, रिहान और निशान, गांव में नितिन और शिवम की फास्ट फूड की दुकान से पिछले तीन महीनों में करीब 6400 रुपये का सामान उधार ले चुके थे, जिसमें चाउमीन, बर्गर और दूसरी खाने की चीजें शामिल थीं.

पुलिस का कहना है कि जब उधार की रकम वापस नहीं की गई, तो नितिन और शिवम ने बच्चों को डांट दिया था. इसी बात को लेकर बच्चों के पिता मोमीन ने पुलिस को बढ़ा-चढ़ाकर सूचना दी. पुलिस के मुताबिक, जांच में सोशल मीडिया या शिकायत में लगाए गए अन्य गंभीर आरोप सही नहीं पाए गए.

फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले में नितिन और शिवम को 15 मार्च 2026 को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है. इस घटना में एक ओर जहां परिवार संगीन इल्जाम लगा रहा है, वहीं पुलिस की जांच कुछ और कहानी बयां कर रही है. ऐसे में सच्चाई क्या है, यह सवाल अभी भी लोगों के मन में बना हुआ है. इसकी वजह है कि ये है कि वायरल वीडियो में आरोपी जिस बेरहमी के साथ मासूों की पिटाई कर रहा है, वह भयावह है.

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