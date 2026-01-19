'गाय सबकी है'...MP अफजाल अंसारी के फैन हुए अविमुक्तेश्वरानंद, चिट्ठी लिख कही ये बात

Avimukteshwaranand Saraswati Letter to Afzal Ansari: ज्योर्तिमठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सपा सांसद अफजाल अंसारी को गाय की गरिमा और सुरक्षा पर आवाज उठाने के लिए पत्र लिखकर तारीफ की. अविमुक्तेश्वरानंद के पत्र पर अफजाल अंसारी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुसलमानों के खिलाफ गाय को लेकर गलत धारणा फैलाई गई है और वे इस मुद्दे को संसद तक उठाएंगे.
Uttar Pradesh News: देश में जब भी गाय और गोरक्षा की बात होती है, बहस तेज हो जाती है. लेकिन इस बार चर्चा की वजह कोई विवाद नहीं, बल्कि एक पत्र और उस पर आई प्रतिक्रिया है. ज्योर्तिमठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को एक पत्र भेजा है, जो इन दिनों खासा चर्चा में है. यह पत्र कई मायनों में खास इसलिए है कि जब आम मुसलमानों के साथ अल्पसंख्यक नेताओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ऐसे वक्त में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का हिंदुत्व का ठेका लेने वाले पार्टी और संगठनों के नेताओं की बजाय एक मुस्लिम नेता पर भरोसा जताना बड़ी बात है.
इस पत्र में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गाय की गरिमा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को उठाने के लिए सांसद अफजाल अंसारी की जमकर तारीफ की है. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का पत्र मिलने के बाद सांसद अफजाल अंसारी ने खुशी का इजहार किया. उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को लगातार अलग-अलग मंचों से उठाते रहते हैं और समय आने पर संसद में भी उठाएंगे.
सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि इस्लाम धर्म को मानने वालों की गाय के प्रति भावना को लेकर लोगों के मन में गलत धारणा भर दी गई है. उन्होंने कहा कि गाय का घी सभी के लिए बहुत फायदेमंद है और अमृत के समान माना जाता है. मुसलमानों के बारे में यह गलत प्रचार किया गया है कि वे हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं. उन्होंने साफ कहा कि इस देश में हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं को आहत करने की मुसलमानों की कभी मंशा नहीं रही और न आगे रहेगी.
गाजीपुर से सपा सांसद ने अपने बचपन का एक किस्सा भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब बचपन में उन्हें नजला या सर्दी-जुकाम हो जाता था, तो उनकी मां गाय का पुराना घी मंगाकर छाती पर मलती थीं और फिर सेंक देती थीं. इसे सबसे अच्छी दवा माना जाता था. ऐसा माना जाता था कि इससे नजला और छाती की जकड़न ठीक हो जाएगी.
अफजाल अंसारी ने ये बातें यूट्यूब चैनल 'बृजभूषण मारकंडेय' से बातचीत के दौरान बताई. इस बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों के मन में यह गलत सोच भर दी गई है कि मुसलमान गाय का मांस खाने के लिए बेकरार रहते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर कोई ऐसा सोचता है तो वह या तो अपने नबी (स.अ.) की बातों को ठीक से समझ नहीं पाया या पढ़ नहीं पाया, या सुन नहीं पाया है.
सांसद अफजाल अंसारी ने यह भी कहा कि जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गोरक्षा के लिए कदम उठाया, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा. गाजीपुर के सांसद ने कहा कि शंकराचार्य जी के इस अभियान के वह समर्थक हैं और सार्वजनिक मंचों पर इसकी तारीफ भी करते हैं. उन्होंने कहा कि समय आने पर वह इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे.
बता दें, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद लंबे समय से गौ रक्षा के मुद्दे पर मुखर रहे हैं. वह गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग करते रहे हैं. इसके साथ ही वह पूरे देश में गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने और एक समान कानून लागू करने की बात भी करते हैं. अपनी इन मांगों को लेकर उन्होंने 'गौ प्रतिष्ठा यात्रा' जैसे आंदोलन भी चलाए. वह देशभर में घूम-घूमकर लोगों को गौ रक्षा के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं. उनका कहना है कि समाज में गाय के महत्व को समझना और उसे सम्मान देना जरूरी है.
हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सियासी दलों से भी इस मुद्दे पर साफ रुख अपनाने की अपील करते रहते हैं. वह कहते हैं कि पार्टियों को यह बताना चाहिए कि वे गोरक्षा पर क्या सोचती हैं. इसके साथ ही वह लोगों से अपील करते हैं कि चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों का समर्थन करें, जो खुद को गौ रक्षक मानते हों और गाय की रक्षा के लिए काम करने का भरोसा दिलाते हों.
