शरजील-उमर को ज़मानत न देने पर SC की दूसरी बेंच ने उठाए सवाल

18 मई को जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयाँ की बेंच ने एक अन्य मामले में सुनवाई करते हुए इस फैसले पर सवाल उठाया था. बेंच का कहना था कि उमर और शरजील को जमानत देने से इनकार करते वक़्त 2021 में दिए तीन जजों की बेंच के फैसले में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया. बेंच ने कहा कि 'बेल नियम और जेल अपवाद' का सिद्धांत UAPA के मामलों में भी लागू होता है. बेंच ने कहा कि इस तरह के केस में ज़मानत की सख्त शर्तों के चलते किसी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता.