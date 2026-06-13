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Sharjeel Imam Umar Khalid Bail Petition: पिछले 6 सालों से बिना ट्रायल जेल में बंद शरजील इमाम और उमर खालिद ने दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की, जिस पर कोर्ट आगामी 4 जुलाई को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने इस ज़मानत याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. शरजील इमाम ने ज़मानत के लिए दूसरी बार कड़कड़डूमा कोर्ट का रुख किया है.
UAPA के तहत ज़मानत के लिए SC की दो बेंच की अलग अलग राय
दोनों की ज़मानत अर्जी एक ऐसे वक़्त में दाखिल हुई है जब UAPA के तहत दर्ज मामलों में ज़मानत को लेकर, सुप्रीम कोर्ट की दो अलग अलग बेंच की अलग अलग राय सामने आई है. दरअसल जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने इस साल 5 जनवरी को उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इंकार कर दिया था.
बेंच ने तब इस केस में 5 सह आरोपियों को ज़मानत दे दी थी. बेंच का मानना था कि शरजील इमाम और उमर खालिद की भूमिका बाकी आरोपियों से अलग है. पुलिस की ओर से पेश केस में दोनों की आपराधिक साजिश में मुख्य भूमिका नज़र आती हैं. कोर्ट ने इसी के मद्देनज़र दोनों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था.
शरजील-उमर को ज़मानत न देने पर SC की दूसरी बेंच ने उठाए सवाल
18 मई को जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयाँ की बेंच ने एक अन्य मामले में सुनवाई करते हुए इस फैसले पर सवाल उठाया था. बेंच का कहना था कि उमर और शरजील को जमानत देने से इनकार करते वक़्त 2021 में दिए तीन जजों की बेंच के फैसले में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया. बेंच ने कहा कि 'बेल नियम और जेल अपवाद' का सिद्धांत UAPA के मामलों में भी लागू होता है. बेंच ने कहा कि इस तरह के केस में ज़मानत की सख्त शर्तों के चलते किसी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता.
SC की दो बेंच की अलग अलग राय के बाद मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा गया!
इसके बाद जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली दंगों के दो आरोपियों को अंतरिम जमानत देते हुए UAPA के मामलों में ज़मानत से जुड़े बड़े क़ानूनी सवाल को विचार के लिए बड़ी बेंच को भेज दिया था. बड़ी बेंच तय करेगी कि UAPA क़ानून के तहत ज़मानत की क्या कसौटी हो. यही बेंच तय करेंगी कि क्या UAPA कानून के तहत ज़मानत की सख्त शर्तों के बावजूद ट्रायल में देरी के आधार पर ज़मानत दी जा सकती है या नहीं.
शरजील इमाम ने अपनी ज़मानत अर्जी में ट्रायल में देरी का भी हवाला दिया है
शरजील का कहना है कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के 6 महीने गुजरने के बाद भी ट्रायल में कोई प्रगति नहीं हुई है. अभी भी आरोप तय करने को लेकर जिरह पूरी नहीं हुई है. वो करीब 6 साल से जेल में बंद है। ट्रायल पूरी होने के इंतज़ार में अनिश्चित काल तक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता.