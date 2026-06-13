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शरजील इमाम और उमर खालिद ने फिर खटखटाया कोर्ट का दरवाज़ा; कोर्ट ने पुलिस को दिया नोटिस

Sharjeel Imam Umar Khalid Bail Petition: दिल्ली दंगों की साज़िश मामले में शरजील इमाम और उमर खालिद ने एक बार फिर ज़मानत के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है. करीब छह साल से जेल में बंद दोनों आरोपियों की याचिका पर 4 जुलाई को सुनवाई होगी. इस बीच, UAPA मामलों में ज़मानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अलग-अलग राय भी चर्चा में है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 13, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:43 PM IST
शरजील इमाम और उमर खालिद ने फिर खटखटाया कोर्ट का दरवाज़ा; कोर्ट ने पुलिस को दिया नोटिस

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