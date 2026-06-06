Shaukat Molla produced In NIA court: पश्चिम बंगाल के भांगर में हुए बम धमाके के मामले के मुख्य आरोपी और पूर्व TMC विधायक शौकत मोल्ला को शनिवार (6 जून) को NIA कोर्ट में पेश किया गया. इससे एक दिन पहले NIA ने शौकत मोल्ला के ठिकानों पर छापेमारी की थी. यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बम बनाने के दौरान हुए एक देसी बम धमाके से जुड़ा है. इस धमाके में बम बनाने वालों में से एक की मौत हो गई थी और इसमें शामिल अन्य लोग घायल हो गए थे.