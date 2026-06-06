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Shaukat Molla produced In NIA court: पश्चिम बंगाल के भांगर में हुए बम धमाके के मामले के मुख्य आरोपी और पूर्व TMC विधायक शौकत मोल्ला को शनिवार (6 जून) को NIA कोर्ट में पेश किया गया. इससे एक दिन पहले NIA ने शौकत मोल्ला के ठिकानों पर छापेमारी की थी. यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बम बनाने के दौरान हुए एक देसी बम धमाके से जुड़ा है. इस धमाके में बम बनाने वालों में से एक की मौत हो गई थी और इसमें शामिल अन्य लोग घायल हो गए थे.
फरार चल रहे पूर्व TMC विधायक शौकत मोल्ला को NIA की लगातार तलाशी के बाद राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले से पकड़ा गया. जांच के दौरान NIA को पता चला कि इस मामले में गिरफ्तार होने वाले चौथे आरोपी, यानी पूर्व विधायक, ही मुख्य साजिशकर्ता थे और उन्होंने ही अन्य आरोपियों को बम बनाने का निर्देश दिया था. जांच में यह भी पता चला है कि मोल्ला ने अन्य आरोपियों को धमाके वाली जगह के साथ छेड़छाड़ करने का निर्देश भी दिया था.
उनकी गिरफ्तारी एक अन्य आरोपी सैन्नूर मोल्ला के पकड़े जाने के तुरंत बाद हुई; सैन्नूर मोल्ला ने ही धमाके के बाद अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में मृतक और घायलों को इधर-उधर पहुंचाया था. NIA की जांच से पता चला है कि धमाके के बाद आरोपी सैन्नूर मोल्ला ने ही वह स्कॉर्पियो गाड़ी चलाई थी जिसका इस्तेमाल धमाके में मारे गए व्यक्ति और अन्य घायलों को ले जाने के लिए किया गया था.
उसने मृतक और घायलों को पहले एक स्थानीय अस्पताल और फिर दूसरी जगह पहुंचाया और उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस को सौंप दिया. एम्बुलेंस चालक, जिसे इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, अभी न्यायिक हिरासत में है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि मामले से जुड़ी किसी और साजिश का पता लगाया जा सके.
भारत सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) के निर्देश पर मामले की जांच अपने हाथ में लेने वाली NIA, घटना से जुड़ी बड़ी साजिश में आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है. आतंकवाद-रोधी एजेंसी ने 26 अप्रैल को आतंकी पहलू को ध्यान में रखते हुए आधिकारिक तौर पर मामले को अपने हाथ में लिया और जांच शुरू की.
एजेंसी ने गृह मंत्रालय (MHA) से आदेश मिलने के बाद इस मामले में एक नई FIR दर्ज की थी। MHA के आदेश के बाद, NIA ने कोलकाता पुलिस द्वारा बरामद किए गए 79 देसी बम और अन्य आपत्तिजनक सामान से जुड़े मामले को अपने हाथ में ले लिया और केस दर्ज किया। ये सामान एक जगह पर जमा करके रखे गए थे, जिससे लोगों की जान और संपत्ति को खतरा हो सकता था.