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NIA कोर्ट में पेश हुए शौकत मोल्ला; भांगर बम धमकाके केस में बढ़ी मुश्किलें

Shaukat Molla produced In NIA court: भांगर बम धमाका मामले में NIA ने पूर्व TMC विधायक शौकत मोल्ला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है. एजेंसी का आरोप है कि वह साजिश के मुख्य सूत्रधार थे. जांच में बम बनाने, सबूतों से छेड़छाड़ और घायलों को घटनास्थल से हटाने जैसी गतिविधियों की भी जांच की जा रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 06, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:09 PM IST
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