BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की मां को कार ने मारी टक्कर, आरोपी मौके से फरार

Maharashtra News: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की मां को किसी अज्ञात कार चालक ने टक्कर मार दी और उन्हें घायल अवस्था में छोड़कर भाग गया. शहजाद ने लोगों से अपील की है कि वे उनकी मां के लिए प्रार्थना करें. साथ ही उन्होंने पुलिस से दोषी को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 04, 2026, 11:52 AM IST

Maharashtra News: भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता और नेता शहजाद पूनावाला की मां को किसी अज्ञात कार चालक ने टक्कर मार दी. यह दुर्घटना महाराष्ट्र के पुणे में हुई, जिसमें शहजाद पूनावाला की मां गंभीर रूप से घायल हो गईं. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

शहजाद पूनावाला ने इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी. उन्होंने फेसबुक पर लिखा, "एक इंसान ने जानबूझकर मेरी मां के ऊपर अपनी कार चढ़ा दी और उन्हें गंभीर रूप से घायल छोड़कर भाग गया. शहजाद पूनावाला ने कहा कि उनकी मां की सर्जरी होने वाली है. उन्होंने लोगों से अपनी मां के लिए दुआ और प्रार्थना करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि कृपया मेरी मां के लिए प्रार्थना करें.

शहजाद पूनावाला ने कहा कि उनकी मां बेहद दयालु और नेक इंसान हैं. इस उम्र में उनके साथ इस तरह की घटना होना उनके लिए बहुत पीड़ादायक है. फेसबुक पोस्ट के साथ, पूनावाला ने हॉस्पिटल से एक फोटो शेयर की, जिसमें उनकी मां बेड पर लेटी हुई थीं और उनके आसपास मेडिकल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट दिख रहे थे. फोटो में उनका चेहरा ढका हुआ था. 

शहजाद पूनावाला ने पुणे सिटी पुलिस से भी अपील की है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वह कानून से बच न पाए। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय को भी इस मामले की जानकारी दी है.

पुणे पुलिस ने अभी तक इस घटना पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है. उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जल्द ही आरोपी को पकड़कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. बता दें कि शहजाद पूनावाला भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं. पेशे से वकील, वह पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, लेकिन 2017 में राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी. बाद में वह कांग्रेस के मुखर आलोचक बन गए और 2021 में औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

