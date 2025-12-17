Sheikhpura: इमाम की मौत से पसोपेश में लोग, इस्लाम में आत्महत्या हराम फिर क्यों उठाया खौफनाक कदम?

Sheikhpura News Today: बिहार के शेखपुरा जिले में एक मस्जिद के इमाम का फंदे से लटकता हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया. इस घटना की सूचना मिलते बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के पास इकट्ठा हो गए. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

यह सनसनीखेज मामला शेखपुरा जिले के चेवाड़ा थाना क्षेत्र के तहत माने गांव की है. गांव की शेखपुरा मस्जिद के इमाम का शव उनके घर में फंदे से लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों भी मौके पर इकट्ठा हो गए. स्थानीय लोगों ने बताया कि माने गांव में स्थित मस्जिद के इमाम अपने घर में रहते थे.

स्थानी लोगों के मुताबिक, जब लोगों ने इमाम को काफी देर तक बाहर नहीं देखा तो शक होने पर घर के अंदर झांककर देखा. इस दौरान इमाम का शव फंदे से झूलता हुआ दिखाई दिया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत इस घटना की सूचना चेवाड़ा थाना पुलिस को दी. मृतक इमाम की पहचान मोहम्मद जावेद के रूप में हुई है. वह सहरसा जिले के घोड़दौड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरैनी मुबारकपुर गांव के रहने वाले थे.

मोहम्मद जावेद शेखपुरा जिले के माने गांव स्थित मस्जिद में इमाम के रूप में काम करते थे और वहीं बगल में मौजूद एक घर में रह रहे थे. लोगों ने इमाम के कथित आत्महत्या करने पर हैरानी जताई है. उनका कहना है कि इस्लाम में आत्महत्या हराम है और इमाम साहब के आत्महत्या की अटकलों पर संदेह हो रहा है. घटना की सूचना मिलते ही चेवाड़ा थाना पुलिस और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी सुबूत इकट्ठा किए और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

चेवाड़ा थानाध्यक्ष देव कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया गया. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह पता चल सकेगी.

