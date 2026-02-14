Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimहम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं; वंदे मातरम पर शिया धर्मगुरु के बयान से बौखलाए दक्षिणपंथी!

'हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं;' 'वंदे मातरम' पर शिया धर्मगुरु के बयान से बौखलाए दक्षिणपंथी!

Vande Mataram Controversy: मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को अनिवार्य करने पर मुस्लिम समुदाय ने विरोध व्यक्त किया है. मुस्लिम समुदाय की एक शाखा शिया समुदाय के धर्मगुरु सैफ अब्बास ने वंदे मातरम को अनिवार्य करने का विरोध किया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 14, 2026, 03:40 PM IST

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Vande Mataram Controversy:  केंद्र की मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को गाने के लिए सरकारी कार्यक्रमों और स्कूल की प्रार्थना सभाओं में अनिवार्य कर दिया है. 'वंदे मातरम्' को लेकर शुरुआती दिनों से ही विवाद रहा है. हालांकि, दक्षिणपंथी संगठन इस फैसले को उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं और उन पर कथित तौर पर अल्पसंख्यकों पर इसको गाने के लिए दबाव बनाने के आरोप लगते रहे हैं. खासकर मुस्लिम समुदाय इस गीत को गाने से इनकार करते हैं, क्योंकि यह गीत उनके धार्मिक मान्यता के खिलाफ है. विपक्ष की कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार द्वारा 'वंदे मातरम्' को अनिवर्य बनाने का विरोध किया. वहीं, मुस्लिम समुदाय की एक शखा शिया समुदाय ने भी इस गीत का विरोध किया है. 

शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास ने 'जी न्यूज़' से बातचीत करते हुए कहा कि हम लोगों को वंदे मातरम् से आपत्ति नहीं बल्कि उसमें मौजूद कुछ लाइनों से आपत्ति है. उन्होंने कहा कि इन लाइनों से पहले भी आपत्ति थी, अब भी आपत्ति है और आगे भी आपत्ति रहेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि हम लोग सिर्फ अल्लाह को मानते हैं और किसी को नहीं और हम सिर्फ उसकी ही इबादत करते हैं. जी मीडिया के रिपोर्टर ने जब सवाल किया कि वंदे मातरम् गीत में वह कौन सी लाइन है, जिस पर आपको आपत्ति है? 

इस सवाल पर सैफ अब्बास ने वंदे मातरम् के कुछ विवादित लाइनों को अपने मुंह से दोहराने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि मैं क्यों बताऊं कि किन लाइनों पर आपत्ति है, जब आप अपनी खबर चलाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किन लाइनों पर आपत्ति है. उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपनी इबादत अपनी चीजों को जानते हैं अल्लाह हू अकबर को जानते हैं.

इससे पहले कांग्रेस नेता और सांसद इमरान मसूद ने मोदी सरकार द्वारा वंदे मातरम् को अनिवार्य बनाने पर विरोध किया. उन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम् गीत के सम्मान में खड़े हो जाएंगे, लेकिन इसे अपने मुंह से बोलेंगे नहीं. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् राष्ट्रीय गीत है और इसका सम्मान होना चाहिए. लेकिन किसी को वंदे मातरम कहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

muslim newsShia Cleric On Vande MataramVande Mataram controversyminority newsToday News

