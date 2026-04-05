बिहार में खामेनेई की शहादत पर ट्रंप के खिलाफ गुस्सा, अरब देशों को बताया US का पिट्ठू

Bihar Condolence Meeting on Ayatollah Ali Khamenei Death: ईरान पर हमले में आयत उल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद भारत में नाराजगी बढ़ती जा रही है. मुजफ्फरपुर में शिया समुदाय ने शोक सभा कर विरोध जताया. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर मौलाना यासूब अब्बास ने अमेरिका-इजराइल पर हमला बोला और भारत सरकार के रुख पर सवाल उठाए.
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Bihar News: अमेरिका और इजरायल ने बीते 28 अक्टूबर को ईरान पर हमला कर दिया था. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई शहीद हो गए थे. इसके अलावा कई सीनियर नेताओं के साथ टॉप कमांडरों और बेगुनाहों की मौत हो गई थी. अमेरिका इजरायल के इस हमले को लेकर दुनिया भर में सियासी और धार्मिक आधार पर हलचल बढ़ा दी है. पूर्व सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई की मौत को लेकर भारत के कई राज्यों में लोगों में नाराजगी देखने को मिली.
इसी कड़ी में बिहार के मुजफ्फरपुर से भी गम, गुस्से और सियासी बयानबाजी की तस्वीर सामने आई, जहां शिया समुदाय ने शोक सभा कर अपनी भावनाएं जाहिर कीं और बड़े स्तर पर विरोध दर्ज कराया. बिहार के मुजफ्फरपुर में आयत उल्लाह अली खामनाई की शहादत की खबर के बाद शोक का माहौल देखा जा रहा है. कमरा मोहल्ला स्थित बड़े इमामबाड़ा में मजलिस-ए-तरहीम और जलसा-ए-ताजीयत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग शामिल हुए. इस दौरान पूरे इलाके में खामनाई को "शेर" बताते हुए जगह-जगह पोस्टर भी लगाए गए.
इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए हैदरी टास्क फोर्स के सरपरस्त और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मौलाना डॉ. यासूब अब्बास मुजफ्फरपुर पहुंचे. उन्होंने अपने संबोधन में कई बड़े और हैरान करने वाले बयान दिए. मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि भारत सरकार ने अपना दोस्त बदल लिया है, लेकिन भारत की जनता ने नही. उन्होंने कहा, "भारत का हिंदू हो या मुसलमान, शिया हो या सुन्नी सभी ईरान को अपना दोस्त मानते हैं."
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यासूब अब्बास ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिफ मुनीर को लेकर भी तीखा और कहा कि "वह इजराइल की नाजायज औलाद है, इसलिए उसे इजराइल भेज दिया जाए. प्रेस को संबोधित करते हुए मौलाना अब्बास ने अमेरिका और इजराइल पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इन देशों ने न तो ईरान का इतिहास पढ़ा है और न ही शिया विचारधारा को समझा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ने ईरान पर जबरन जंग थोपी और शुरुआत में उसे वेनेजुएला की तरह कमजोर समझने की भूल की.
मौलाना के मुताबिक, अमेरिका को यह अंदाजा नहीं था कि ईरान में "मरजियत" का मजबूत सिस्टम मौजूद है, जिसमें एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा मरजा नामित होता है, जो पूरे देश का नेतृत्व संभालता है. उन्होंने कहा, "अगर अमेरिका ने ईरान और शियत का इतिहास पढ़ा होता तो ऐसी गलती नहीं करता. ईरानी कर्बला के मानने वाले हैं. जब कर्बला में यजीद जैसा शासक हुसैनी इरादे को पराजित नहीं कर पाया, तो आज का यह यजीद, डोनाल्ड ट्रंप, क्या ईरान को तबाह और पराजित कर सकेगा?"
मिडिल ईस्ट देशों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे आज अमेरिका और इजराइल के "पिट्ठू" बन गए हैं और उनका इस्लाम से कोई वास्तविक संबंध नहीं बचा है. उन्होंने यह भी दावा किया कि इस जंग में ईरान की जीत निश्चित है. मौलाना यासूब अब्बास ने भारत सरकार पर भी नाराजगी जताई और कहा कि सैयद अली खामनाई की शहादत पर कोई आधिकारिक बयान न देना दुर्भाग्यपूर्ण है.
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