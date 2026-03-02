Advertisement
सुप्रीम लीडर की मौत पर शिया समुदाय में पसरा मातम, कई राज्यों में हुए प्रदर्शन

Protest Over Khamenei Death: ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई की मौत पर दुनिया भर के शिया मुसलमानों में गम और गुस्सा है. खामेनेई की हत्या के बाद शिया मुसलमानों का गम और गुस्सा भारत में भी दिख रहा है. शिया मुसलमानों के साथ-साथ सुन्नी मुसलमान भी खामेनेई की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी कड़ी में दिल्ली, संभल, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, लखनऊ और श्रीनगर, पुलवामा, कुलगाम और लद्दाख में प्रदर्शन हुए. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 02, 2026, 12:18 PM IST

Protest Over Khamenei Death: ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई की मौत पर दुनिया भर के शिया मुसलमानों में गम और गुस्सा है. खामेनेई की हत्या के बाद शिया मुसलमानों का गम और गुस्सा भारत में भी दिख रहा है. शिया मुसलमानों के साथ-साथ सुन्नी मुसलमान भी खामेनेई की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी कड़ी में दिल्ली, संभल, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, लखनऊ और श्रीनगर, पुलवामा, कुलगाम और लद्दाख में प्रदर्शन हुए. 

उत्तर प्रदेश के संभल जिले के सिरसी कस्बे के बुकनाला गांव में देर रात कैंडल मार्च निकालने की कोशिश की गई. लेकिन मौके पर पुलिस पहुंच गई और कैंडल मार्च निकालने की परमीशन नहीं दी, जिसके बाद शिया समुदाय ने कैंडल मार्च को रद्द कर दिया. वहीं, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में ईरान के सुप्रीम लीडर के मौत पर हुए प्रदर्शन में जनसैलाब उमड़ा. फर्रुखाबाद शहर चौक से मऊदरवाजा तक कैंडल मार्च निकाला गया. 

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन की खबर के बाद जनपद में गम और आक्रोश का माहौल देखने को मिला. इसको लेकर शहर में शिया और सुन्नी मुसलमानों में जबरदस्त एकता और इजरायल, अमेरिका के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला. शहर के चौक से मऊदरवाजा स्थित दरगाह हजरत अब्बास तक बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला. मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी रही. हाथों में मोमबत्तियां, पोस्टर और तस्वीरें लिए लोग गमगीन नजर आए. कई लोगों की आंखें नम थीं. पूरे मार्ग पर नारे लगाए गए और लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं.

कैंडल मार्च चौक चौराहे से शुरू होकर दरगाह हजरत अब्बास पहुंचा, जहां सीनाजनी करते हुए मातम किया गया. इसके अलावा कर्बला में दोपहर के समय मजलिस का आयोजन हुआ. सुनहरी मस्जिद में भी मजलिस आयोजित की गई. कर्बला में मौलाना सदाकत हुसैन सैंथली ने मजलिस को खिताब किया, जबकि दरगाह परिसर में महिलाओं की अलग मजलिस हुई. कार्यक्रम में इमाम-ए-जुमा मौलाना अब्बास, फरहत अली जैदी, मुन्तजिर हुसैन, मेराज हुसैन, साजिद हुसैन, शा रिजवी और मुनव्वर हुसैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सदर कोतवाली पुलिस के साथ सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय मौके पर तैनात रहीं। पुलिस बल ने पूरे मार्ग पर निगरानी रखी. प्रशासन की सतर्कता के चलते कैंडल मार्च शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

muslim newsiran israel warShia Muslim Protests Over Ayatollah Ali Khamenei DeathToday News

