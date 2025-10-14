Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

Shia मज़हबी रहनुमा कल्बे जवाद पर हमला, पुलिस पर उठ रहे ये बड़े सवाल

Attack on Kalbe Jawad: शिया मज़हबी रहनुमा मौलाना कल्बे पर हमला हुआ है. पुलिस की मौजूदगी में उनकी कार पर पत्थर फेंके गए. हालांकि, उस दौरान उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ. पूरी खबर पढ़ें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 14, 2025, 09:21 AM IST

Attack on Kalbe Jawad: सोमवार शाम ठाकरगंज इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद की कार पर ईंट-पत्थर फेंके गए. घटना कर्बला अब्बास बाग इलाके की है, जहां मौलाना कल्बे जवाद अवैध कब्जों की शिकायतों का जायजा लेने गए थे. पुलिस की मौजूदगी में उनकी कार पर हमला हुआ, जिससे अफरा-तफरी मच गई.

लोग धरने पर बैठे

घटना के बाद मौलाना अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. मौके पर मौजूद शिया सेंट्रल वक्फ के चेयरमैन अली जैदी ने कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है. जब तक पुलिस गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती, हम मौलाना जवाद के साथ धरना जारी रखेंगे.

इस घटना के बाद मौलाना कल्बे जवाद, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, मौलाना रजा हुसैन, मौलाना ना शबाहत रिजवी, मौलाना कमर-उल-हसन हुसैनी, टाइगर मातमी के सदस्यों और अंजुमन के लोगों के साथ धरना-प्रदर्शन किया. मौलाना जवाद ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस के संरक्षण में अवैध निर्माण चल रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलाना जवाद और शिया वक्फ बोर्ड पिछले कई महीनों से कर्बला अब्बास बाग में चल रहे अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. आरोप है कि एलडीए और पुलिस से बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है. पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के आठ महीने बाद भी रिपोर्ट लंबित है.

मौलाना कल्बे जवाद ने क्या कहा?

मौलाना कल्बे जवाद का कहना है कि किसी धार्मिक स्थल के पास इस तरह के अवैध निर्माण से न केवल धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं. चश्मदीदों के मुताबिक, यह घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई, लेकिन पुलिस ने न तो हमलावरों को रोका और न ही कोई तत्काल कार्रवाई की.

मौलाना बोले, हम लड़ाई रखेंगे जारी

मौलाना कल्बे जवाद ने आगे कहा कि इस हमले का मकसद हमें डराना था, लेकिन हम न्याय के लिए अपनी लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखेंगे. मुख्यमंत्री योगी से न्याय की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें उनके इरादों पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि वे इस अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे.

