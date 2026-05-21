रूमी गेट के करीब पार्किंग पर बवाल; विरासत बचाने को मैदान में उतरा शिया समुदाय

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित ऐतिहासिक 'रूमी गेट' के नजदीक 'लजीज गली' परियोजना के तहत पार्किंग बनाई जा रही है. रूमी गेट के नजदीक पार्किंग बनाने को लेकर शिया समुदाय में आक्रोश बढ़ गया है. शिया समुदाय के उलेमाओं ने आज (21 मई) को लखनऊ स्थित छोटे इमामबाड़े में मीटिंग की और इस मुद्दे पर चर्चा हुई. उन्होंने रूमी गेट के नजदीक बन रही पार्किंग का विरोध किया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी (LDA) की इस परियोजना के खिलाफ शिया उलेमा एकजुट हो गए हैं. वहीं, 30 मई को प्रस्तावित उद्घाटन से पहले पुराने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन की तैयारी भी तेज हो गई है. शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा, "हम लोग किसी विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की मर्यादा को ध्यान में रखना जरूरी है, प्रशासन को स्थानीय लोगों और उलेमा से राय लेकर फैसला करना चाहिए.

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इस परियोजना के विरोध में शिया उलेमा और स्थानीय लोग खुलकर सामने आ गए हैं. छोटे इमामबाड़े में आयोजित बैठक में उलेमा ने कहा कि ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले इलाके में इस तरह का निर्माण कार्य माहौल और पहचान दोनों को प्रभावित करेगा. खास तौर पर पार्किंग निर्माण को लेकर भी कड़ी नाराजगी जताई गई बैठक में यह फैसला लिया गया कि जुमे की नमाज के बाद शिया उलेमा मौके का दौरा करेंगे और निर्माण कार्य को रुकवाने की रणनीति तैयार की जाएगी.

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उधर 30 मई को प्रस्तावित उद्घाटन से पहले पुराने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं. शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास का कहना है कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.