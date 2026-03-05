शिमला में मस्जिद के पास लगी आग ने तोड़ दिए रशीदा के अरमान; जलकर ख़ाक हुआ शादी का सामान

Himachal Pradesh Fire Accident: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. गुरुवार (5 मार्च) शहर की ईदगाह कॉलोनी में देर शाम अचानक लगी भीषण आग ने एक परिवार की सालों की मेहनत को कुछ ही मिनटों में राख में बदल दिया. आग लगने से घर पूरी तरह जल गया और परिवार के पास कुछ भी नहीं बचा.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा शिमला की ईदगाह कॉलोनी में मस्जिद के साथ लगती एक इमारत में हुआ. बताया जा रहा है कि यहां शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग भड़क उठी. आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए.

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत हिम्मत दिखाते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी. लोगों ने अपने स्तर पर पानी और अन्य साधनों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की और साथ ही तुरंत फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी. कुछ ही समय में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों की मदद से आग को काबू करने की कार्रवाई शुरू की गई.

काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से आग को फैलने से रोक लिया गया. अगर आग और फैल जाती तो आसपास के कई घर भी इसकी चपेट में आ सकते थे और बड़ा हादसा हो सकता था. समय रहते आग पर काबू पा लेने से आसपास के मकान बड़ी दुर्घटना से बच गए.

हालांकि, इस हादसे में रशीदा और हफीज का कच्चा मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया. घर के अंदर रखा सामान, जरूरी कागजात और रोजमर्रा की चीजें सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया. पीड़ित परिवार के मुताबिक, वे अपने छोटे भाई की शादी के लिए काफी समय से पैसे जमा कर रहे थे और वह सारी नकदी घर में ही रखी हुई थी. आग लगने की वजह से वह जमा पूंजी भी पूरी तरह जलकर खत्म हो गई.

पीड़ित परिवार का कहना है कि इस हादसे के बाद उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है. घर में रखा सारा सामान और नकदी जल गई है. परिवार के लोग सिर्फ उन्हीं कपड़ों में रह गए हैं जो उन्होंने उस समय पहने हुए थे जब आग लगी. घटना के बाद पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. उनका कहना है कि इस दुर्घटना के बाद उनके सामने दोबारा जिंदगी शुरू करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और उन्हें प्रशासन से सहायता की जरूरत है, ताकि वे फिर से अपने जीवन को पटरी पर ला सकें.

