राम मंदिर हॉल में 'निकाह'; मंदिर समिति ने विरोधियों के मुंह पर मारा तमाचा!

Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक मुस्लिम परिवार ने अपनी बेटी की शादी के लिए एक मंदिर में हॉल बुक किया. जब एक हिंदू संगठन को इस बात का पता चला, तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया. हिंदू संघर्ष समिति ने कड़ा विरोध जताया है. हिंदू संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर मंदिर कैंपस में निकाह कराया गया तो वह विरोध स्वरूप मुंडन करेंगे और यहां तक कि सुअरों की बारात निकालेंगे.

दरअसल, मुस्लिम परिवार ने अपनी बेटी की शादी के रिसेप्शन के लिए राम मंदिर हॉल बुक किया. इस पर कुछ संगठनों ने आपत्ति जताई और इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ दिया. लेकिन बढ़ते विवाद के बाद मंदिर की हॉल की व्यवस्था देखने वाली सूद सभा शिमला ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि यहां किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाता और यह हॉल सभी समुदायों के लिए उपलब्ध है.

यह भी पढ़ें:- राम मंदिर हॉल में मुस्लिम बेटी का निकाह! भड़के हिंदू संगठन; सुअर बारात निकालने की दी धमकी

Add Zee News as a Preferred Source

मंदिर समिति ने किया सबकुछ साफ

सूद सभा ने साफ किया कि इस कार्यक्रम में कोई निकाह समारोह मंदिर हॉल में नहीं होगा. निकाह पहले ही मस्जिद में संपन्न किया जाएगा, जबकि राम मंदिर हॉल में सिर्फ रिसेप्शन का आयोजन होगा. उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले भी कई बार मुस्लिम परिवारों द्वारा इस हॉल का उपयोग शादी समारोहों के लिए किया जा चुका है. वहीं, लड़की के पिता मोहम्मद नासिर ने भी विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे केवल सामाजिक समारोह के तौर पर रिसेप्शन आयोजित कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर मेहमान हिंदू समुदाय से होंगे. उन्होंने अपील की कि इस मामले को बेवजह तूल न दिया जाए और इसे सामाजिक सौहार्द के नजरिए से देखा जाए.

20 सालों से ज्यादा समय से गंगा जमुनी तहजीब

वहीं, परिवार के दूसरे लोगों ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक सामान्य पारिवारिक समारोह आयोजित करना है. इस पूरे आयोजन में नियमों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है. हॉल में केवल शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा और कुक भी हिंदू समुदाय से हैं. परिवार ने यह भी बताया कि साल 2005 में गजाला अनवर की शादी भी इसी राम मंदिर हॉल में हुई थी, जिससे यह साफ होता है कि इस तरह के आयोजन पहले भी यहां होते रहे हैं.