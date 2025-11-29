Sanjauli Masjid का बढ़ता विवाद; हिंदू संगठनों ने निकाली शव यात्रा

Sanjauli Mosque: संजौली मस्जिद को लेकर विवाद कम होने के नाम नहीं ले रहा है. अब हिंदू संगठनों ने शव यात्रा निकाली है. उनका कहना है कि प्रशासन ने बैठक बुलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया.
Sanjauli Mosque: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद विवाद को लेकर हालात फिर तनावपूर्ण हो गए हैं. जिला प्रशासन के जरिए बैठक न बुलाने पर नाराज़ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार का पुतला दहन किया, उनका आरोप है कि प्रशासन शुरुआत से ही मामले पर गंभीर नहीं है.
हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों मदन ठाकुर और विजय शर्मा ने कहा कि प्रशासन ने उन्हें बैठक बुलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक न तो कोई समिति बनाई गई और न ही किसी तरह की बैठक बुलाई गई. इस बीच, मामला अदालत में लंबित है और मुस्लिम पक्ष ने फिर से अदालत में चुनौती दी है.
हिंदू संगठनों ने फिलहाल अदालत के आदेशों का इंतज़ार करते हुए अपना प्रदर्शन स्थगित किया है. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें अब राज्य सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है. उनका आरोप है कि सरकार और जिला प्रशासन खुलकर एक विशेष समुदाय की सुरक्षा और हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं.
गौरतलब है कि हिंदू संगठनों ने मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के साथ-साथ वहां की बिजली और पानी की सप्लाई बंद करने की मांग को लेकर अनशन शुरू किया था. पिछले शुक्रवार संजौली में बड़े स्तर पर राज्यभर के हिंदू संगठनों को एकत्र कर एक विशाल प्रदर्शन की भी योजना थी. इसके साथ ही संगठनों ने धमकी दी थी कि जुमा की नमाज अदा नहीं की जाए. ऐसे में केवल एक शख्स ने मस्जिद में नमाज अदा की थी.
संगठनों का कहना है कि प्रशासन ने समिति गठन का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. उनके अनुसार, इससे साफ दिखता है कि सरकार और प्रशासन हिंदू संगठनों के साथ नहीं, बल्कि एक खास समुदाय का समर्थन करने में जुटे हैं.