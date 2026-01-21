हिजाब को लेकर शिवसेना की पार्षद सबा हारून की बड़ी दलील; जवाब सुनकर भाग खड़े होंगे हिजाब विरोधी

Saba Haroon Khan on Hijab: हिजाब और बुर्का को लेकर भारत में विवाद होते रहते हैं. इस बीच शिव सेना (UBT) की युवा महिला कॉर्पोरेटर सबा हारून खान ने हिजाब का खुले तौर पर समर्थन किया है. सबा हारून खान ने बुधवार (21 जनवरी) को मीडिया से बातचीत करते हुए हिजाब का समर्थन किया और दूसरे समुदाय में पर्दा की प्रथा की तरह हिजाब को भी मुस्लिम समाज की संस्कृति का हिस्सा बताया.

साथ ही उन्होंने हिजाब को व्यक्तिगत पसंद का मामला बताया. सबा हारून खान ने कहा कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं के लिए गरिमा का प्रतीक है और इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हिजाब हमारी गरिमा है, आप देख सकते हैं कि उत्तर भारतीय भी अपने चेहरे का आधा हिस्सा दुपट्टे से ढकते हैं. उसी प्रकार हिजाब भी हमारी गरिमा है जो दिखाती है कि हम मुस्लिम हैं. उन्होंने आगे कहा कि विभिन्न समुदायों के लोग अपने सिर ढकते हैं.

कॉर्पोरेटर सबा हारून खान के पिता विधायक हारून खान ने अपनी बेटी के हिजाब पहनने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसने हमेशा हिजाब पहना है और चुनावों के दौरान भी सबा ने हिजाब पहना. उन्होंने कहा कि सबा के हिजाब पहनने पर पहले किसी को कोई आपत्ति नहीं थी. विधायक हारून खान ने हिजाब विवाद पर जोर देकर कहा कि ऐसे मुद्दों को अनावश्यक रूप से नहीं उठाया जाना चाहिए.

गौरतलब है कि भारत समेत दुनिया भर में हिजाब और बुर्का के खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं. हिजाब विरोधी लोगों का मानना है कि हिजाब महिलाओं को बंधन में रखती है, हिजाब महिलाओं के अधिकारों से वंचित रखती है, हिजाब या बुर्का पुरुषों द्वारा महिलाओं को काबू में रखने का तरीका है, हिजाब दकियानुसी महिलाओं की पहचान है, हिजाब पिछड़ी हुई सोच है, हिजाब कट्टरपंथी सोच है और भी कई प्रकार के बेबुनियाद तर्क दिए जाते हैं.

लेकिन हम अपने खुली आँखों से देख रहे हैं कि दुनिया के हर फिल्म में हिजाब पहनने वाली लड़कियां अच्छा प्रदर्शन कर रही है. चाहे वह जहाज का पायल बनना हो, राजनीति, खेल, फौज, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाएं हिजाब के साथ काम कर रही हैं. इससे साबित होता है कि हिजाब विकास और काम की राह में कोई रोड़ा नहीं है.