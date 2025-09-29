Advertisement
IED की तस्वीरें और आतंकी संगठन की ID; Patna Airport से शिवम गिरफ्तार

Patna News: पटना से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां शिवम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, उसके पास से संदिग्ध चीजें बरामद की गई है, जिसमें एक आतंकी संगठन की आईडी भी है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 29, 2025, 12:41 PM IST

Patna News: पटना एयरपोर्ट पर शुक्रवार को शिवम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था. बीती शाम जानकारी सामने आई है कि उसके पास से फर्जी सेना आईडी, वर्दी और आतंकवादी संगठनों से जुड़ी सामग्री मिली है. उसे आगे की जांच के लिए रिमांड पर लिया जाएगा, बताया पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) कार्तिकेय के शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है.

शिवम के पास जमात-ए-इस्लामी से जुड़ी आईडी

शिवम, वैशाली जिले के सिसोनी प्रबोधी गांव का रहने वाला है. वह एयरपोर्ट के आगमन क्षेत्र के पास संदिग्ध गतिविधियों में पाया गया. शुरुआती जांच में पता चला कि उसके पास की गई आईडी फर्जी थी. उसने घर पर लैपटॉप और प्रिंटर की मदद से फर्जी आईडी बनाने की बात कबूल की है.

तलाशी में क्या-क्या मिला

तलाशी में सेना की वर्दी, नकली आईडी और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद हुई. इसके अलावा फर्जी भारतीय सशस्त्र बलों की आईडी, विस्फोटक उपकरण (IED) की तस्वीरें और प्रतिबंधित आतंकवादी ग्रुप से जुड़ी फर्जी आईडी भी मिली है.

SSP कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि पूछताछ में शिवम ने फर्जी नौकरी और धोखाधड़ी का हवाला दिया, लेकिन दस्तावेज़ उसके बयान से मेल नहीं खाते. पुलिस उसे रिमांड पर लेकर आगे की जांच करेगी. इस मामले में एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में एफआईर दर्ज की गई है. मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 318(4), 319, 336(3) और 338 के तहत दर्ज किया गया है.

