/आजम खान के साथ जुल्म का हिसाब लेंगे, सपा सरकार बनी तो बनाएंगे वजीर-ए-दाखिला: शिवपाल

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Uttar Pradesh News Today: देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले रियासत में सरगर्मिया तेज हो गई हैं. इस चुनाव में कई सियासी दिग्गजों की साख दांव पर लगी है. उन्हीं में से एक हैं, आजम खान. जिनका शुमार सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि रामपुर की सियासत और समाजवादी आंदोलन के एक बड़े चेहरे के तौर पर किया जाता है. लंबे समय से कानूनी शिकंजे और जेल की मुश्किलों का सामना कर रहे आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है.
बुधवार (12 अगस्त) को समाजवादी पार्टी के क़ौमी जनरल सेक्रेटरी शिवपाल सिंह यादव रामपुर जिला जेल पहुंचे, जहां उन्होंने साबिक वजीर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से करीब एक घंटे तक मुलाकात की. जेल से बाहर आने के बाद शिवपाल यादव ने आजम खान की हालत को लेकर कई संगीन इल्जाम लगाए और कहा कि उनके साथ बहुत ज़ुल्म और इस्तेहसाल हुआ है.
जेल में आजम खान के साथ हो रहे सलूक को लेकर बड़ा दावा
शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि आजम खान इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं. उन्होंने इल्जाम लगाया कि इतने बड़े नेता को जमीन पर लिटाया जा रहा है. उन्हें न दवाई दी जा रही है और न ही पहनने के लिए कपड़े दिए जा रहे हैं. शिवपाल ने कहा कि इसके बावजूद आजम खान ने हिम्मत नहीं हारी है और वह मजबूती के साथ खड़े हैं.
इसके बाद शिवपाल यादव, आजम खान के घर पहुंचे. वहां उन्होंने उनकी बीवी और साबिक़ रुक्न-ए-पार्लियामेंट तंजीन फातमा, बड़े बेटे अदीब आजम से मुलाकात की. बाद में वह जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे. यहां उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के अधिकारियों के साथ बैठक की.
सपा जीती तो आजम खान होंगे रियासत के वजीर-ए-दाख़िला
जेल में मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान के साथ हुए एक-एक जुल्म और ज्यादती का हिसाब लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि आजम खान को रियासत का वजीर-ए-दाख़िला बनाया जाएगा. साथ ही, जिन अहलकारों और साजिश करने वालों पर उनके साथ मजालिम ढाने का इल्जाम है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएग.
शिवपाल ने कहा कि आजम खान ने जेल से संदेश दिया है कि सपा के कौमी सद्र अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करें, साथ ही अवाम के बीच जाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए माहौल तैयार करें. उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनाना पार्टी का सबसे बड़ा मकसद है. इसके लिए संगठन को मजबूत करना होगा और लगातार अवाम के बीच पहुंच बढ़ानी होगी.
"आजम खान के साथ पूरी समाजवादी पार्टी"
सपा के कौमी जनरल सेक्रेटरी शिवपाल यादव ने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद आजम खान ने अपना हौसला नहीं खोया है. उन्होंने साफ कहा कि पूरी समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ खड़ी है और वह खुद भी उनके साथ हैं. शिवपाल के मुताबिक, आजम खान समाजवादी पार्टी के थे और आगे भी रहेंगे. उन्होंने कहा कि चाहे कितना भी जुल्म और ज्यादती क्यों न हो, आजम खान सपा और अखिलेश यादव के साथ खड़े रहेंगे.