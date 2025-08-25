श्रावस्ती प्रशासन बना 'तीस मार खां'; इलाहाबाद HC को ठेंगा दिखा मदरसे को भेजा नोटिस

Shravasti News Today: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िले में एक बार फिर मदरसों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से बार-बार फटकार और साफ निर्देशों के बावजूद जिला प्रशासन का तानाशाही रवैया कायम है. जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश को ताक पर रखकर एक मदरसे को नोटिस जारी कर दिया है, जिसे लोगों ने अदालत की अवमानना करार दिया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मदरसा मसूदीया दारुल उलूम यतीमखाना बशीर को नोटिस भेजा है. यह मदरसा गांव- मंझा चौराहा, पोस्ट- कनीभी, तहसील- जमुनहा में मौजूद है. नोटिस मिलने के मदरसा इंतजामिया सकते में आ गया और यहां पढ़ने वाले बच्चों में भी उहापोह की स्थिति देखी गई.

नोटिस में मांगे गए इन सवालों के जवाब

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तरफ से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि मदरसा मान्यता की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है. इसके साथ ही 30 अगस्त 2025 तक कई बिंदुओं पर विस्तृत जवाब मांगा गया है. जिला प्रशासन की ओर से भेजे गए नोटिस में मदरसे से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी गई हैं. इनमें पूछा गया है कि "क्या मदरसा चलाने के लिए उचित प्राधिकरण से मंजूरी ली गई है? इसके अलावा, यह भी जानने की कोशिश की गई है कि क्या मदरसा निर्धारित मानकों के अनुसार जमीन पर संचालित हो रहा है, और अगर नहीं तो वह कितनी जमीन पर चल रहा है?"

नोटिस में आगे भवन संबंधी जानकारी भी मांगी गई है. जैसे कि मदरसे में कुल कितने कमरे हैं और उनकी लंबाई-चौड़ाई कितनी है. साथ ही छात्रों की कुल संख्या, लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग-अलग बताने को कहा गया है. इसके अलावा वित्तीय संसाधनों का पूरा ब्योरा, सिलेबस की जानकारी, प्रशासनिक समिति के रजिट्रेशन पीरियड और राज्य या केंद्र सरकार से प्राप्त किसी भी आर्थिक सहायता की जानकारी मांगी गई है, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट साथ में भेजने के भी निर्देश शामिल हैं.

हाई कोर्ट के आदेशों की अनदेखी

बता दें हाली ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने श्रावस्ती प्रशासन के जरिये सील किए गए 30 मदरसों को दोबारा खोलने और तालीमी निजाम दोबारा शुरू करने की इजाजत दी थी. कोर्ट ने जिला प्रशासन की कार्रवाई को खारिज कर दिया था. इसके बावजूद अधिकारियों का रवैया पहले जैसा ही बना हुआ है.

मदरसे की तरफ से हाई कोर्ट में केस की पैरवी कर रहे वकील अली मुईद ने श्रावस्ती जिला प्रशासन की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि यह नोटिस हाई कोर्ट के आदेश की साफ तौर पर अवमानना है. अली मुईद ने कहा कि यूपी सरकार हाई कोर्ट के आदेश को मानने के बजाय मदरसों के खिलाफ अभियान चला रही है, जो पूरी तरह अधिकारों का दुरुपयोग है.

मदरसा संगठन ने जताई आपत्ति

इंकलाब में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश मदरसा एसोसिएशन के महासचिव दीवान साहिब जमां ने कहा कि प्रशासन को पहले हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मदरसों की तालाबंदी खत्म कर तालीमी निजाम शुरू कराना चाहिए था. फिर अगर जरूरत होती तो उचित तरीके से नोटिस दिया जाता. उन्होंने कहा कि बिना मान्यता वाले मदरसों पर ऐसे नियम लागू नहीं होते हैं और राइट टू एजुकेशन एक्ट (RTI) मदरसों या वैदिक स्कूलों पर लागू नहीं होता है.