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UP News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से मोहर्रम जुलूस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मोहर्रम का जुलूस थाना परिसर के अंदर ले जाया गया. वीडियो में जुलूस में शामिल लोग थाना परिसर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि पुलिस ने वायरल दावे को पूरी तरह भ्रामक बताया है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.
दरअसल, श्रावस्ती जिले के इकौना पुलिस स्टेशन इलाके में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया था। इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुलूस के हिस्से के तौर पर पुलिस स्टेशन परिसर से निकलते हुए दिखाई दिए. इसके आधार पर सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाने लगा कि जुलूस को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया गया था. वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगनठ ने जमकर बवाल काटा. इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई.
इकौना के CO ने बताई सच्चाई
मामला तूल पकड़ता देख श्रावस्ती पुलिस ने तुरंत सफाई दी. इकौना के CO आलोक कुमार सिंह ने बताया, "24 जून 2026 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो फैलाया गया था, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि कुछ लोग मुहर्रम के दौरान पुलिस स्टेशन के परिसर में घुस गए और नारे लगाए. मामले की जांच में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई." उन्होंने आगे कहा कि जिले के स्थानीय लोगों ने मुहर्रम, राम नवमी और होली जैसे धार्मिक आयोजनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन का हमेशा आभार जताया है. इसी परंपरा को निभाते हुए, स्थानीय निवासी 23 जून, 2026 को मुहर्रम के सातवें दिन के जुलूस के बाद पुलिस और प्रशासन का धन्यवाद करने इकोना पुलिस स्टेशन गए थे.
पुलिस ने लोगों से की ये अपील
CO ने तस्दीक की कि जुलूस पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा और कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन की इमारत या उसके परिसर में नहीं घुसा. सोशल मीडिया पर नारे लगाने या दूसरे घटनाओं के बारे में लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं. पूरे आयोजन के दौरान कानून-व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रही और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई. वहीं, पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे गुमराह करने वाली या बिना पुष्टि की गई जानकारी पर विश्वास न करें और बिना जांच-पड़ताल के सोशल मीडिया पर कोई भी कंटेंट शेयर करने से बचें.