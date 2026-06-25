इकौना के CO ने बताई सच्चाई

मामला तूल पकड़ता देख श्रावस्ती पुलिस ने तुरंत सफाई दी. इकौना के CO आलोक कुमार सिंह ने बताया, "24 जून 2026 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो फैलाया गया था, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि कुछ लोग मुहर्रम के दौरान पुलिस स्टेशन के परिसर में घुस गए और नारे लगाए. मामले की जांच में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई." उन्होंने आगे कहा कि जिले के स्थानीय लोगों ने मुहर्रम, राम नवमी और होली जैसे धार्मिक आयोजनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन का हमेशा आभार जताया है. इसी परंपरा को निभाते हुए, स्थानीय निवासी 23 जून, 2026 को मुहर्रम के सातवें दिन के जुलूस के बाद पुलिस और प्रशासन का धन्यवाद करने इकोना पुलिस स्टेशन गए थे.