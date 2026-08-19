/Kaushambi: शहजादपुर की मजार पर फिर हमला, दूसरी बार तोड़फोड़ से इलाके में बढ़ा तनाव

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Kaushambi Mazar Vandalism: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में सैय्यद सालार हंस के अनुयायी की मजार में एक बार फिर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. इल्जाम है कि अज्ञात लोगों ने मजार की दीवार और टीनशेड को नुकसान कर दिया और सामान उठा ले गए. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. इस घटना की जानाकरी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. इससे पहले 9 जुलाई को भी मजार में तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी. वहीं, प्रशासन का कहना है कि मजार के रखरखाव करने वालों को नोटिस दिया गया था और बेदखली का मुकदमा चल रहा था.
यह घटना कौशांबी जिले के शहजादपुर गांव की है, जहां सैय्यद सालार हंस के अनुयायी की मजार में एक बार फिर तोड़फोड़ की गई है. इल्जाम है कि अनजान लोगों ने मजार की दीवार और टीनशेड को नुकसान पहुंचाया और वहां लगा सामान उठा ले गए. लगातार दूसरी बार हुई घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, घटना के बाद मुस्लिम समाज की ओर से फिलहाल कोई बड़ा विरोध-प्रदर्शन सामने नहीं आया है.
वहीं, प्रशासन ने बताया कि मजार के रखरखाव करने वालों को पहले ही नोटिस दिया गया था. अधिकारियों के मुताबिक जमीन को लेकर बेदखली का मुकदमा भी चल रहा है. ऐसे में प्रशासन पूरे मामले को कानूनी प्रक्रिया के तहत देख रहा है. वहीं, आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीरुल हसन ने घटना को लेकर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर मजार में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आजाद समाज पार्टी आंदोलन करेगी.