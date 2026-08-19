/Kaushambi: शहजादपुर की मजार पर फिर हमला, दूसरी बार तोड़फोड़ से इलाके में बढ़ा तनाव

Kaushambi Mazar Vandalism: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में सैय्यद सालार हंस के अनुयायी की मजार में एक बार फिर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. इल्जाम है कि अज्ञात लोगों ने मजार की दीवार और टीनशेड को नुकसान कर दिया और सामान उठा ले गए. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. इस घटना की जानाकरी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. इससे पहले 9 जुलाई को भी मजार में तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी. वहीं, प्रशासन का कहना है कि मजार के रखरखाव करने वालों को नोटिस दिया गया था और बेदखली का मुकदमा चल रहा था.