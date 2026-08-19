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Kaushambi: शहजादपुर की मजार पर फिर हमला, दूसरी बार तोड़फोड़ से इलाके में बढ़ा तनाव

Kaushambi Mazar Vandalism: उत्तर प्रदेश के कौशांबी के शहजादपुर गांव में सैय्यद सालार हंस के अनुयायी की मजार में दूसरी बार तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. इल्जाम है कि अनजान लोगों ने दीवार और टीनशेड को नुकसान पहुंचाया. पुलिस जांच कर रही है. प्रशासन के मुताबिक, जमीन को लेकर बेदखली का मुकदमा चल रहा है, जबकि आजाद समाज पार्टी ने कार्रवाई की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 19, 2026, 09:34 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:34 PM IST
Kaushambi: शहजादपुर की मजार पर फिर हमला, दूसरी बार तोड़फोड़ से इलाके में बढ़ा तनाव

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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