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वक्फ बोर्ड में दर्ज था मदरसा, फिर भी चला बुलडोजर; योगी राज में 60 साल पुरानी तालीमगाह ध्वस्त!

Uttar Pradesh Madarsa Demolition Case: यूपी के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में करीब 60 साल पुराने अरबिया जियाउल उलूम मदरसे पर इंतजामिया ने बुलडोजर कार्रवाई की. इंतजामिया ने सरकारी जमीन पर गैर-कानूनी कब्जे का हवाला दिया, जबकि मदरसा मैनेजमेंट ने जमीन का मुकदमा और जांच लंबित होने का दावा करते हुए कार्रवाई पर सवाल उठाए. बताया जा रहा है कि मदरसे में 450 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे थे.

Written ByRaihan Shahid
Published: Aug 18, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:30 PM IST
वक्फ बोर्ड में दर्ज था मदरसा, फिर भी चला बुलडोजर; योगी राज में 60 साल पुरानी तालीमगाह ध्वस्त!
Image Credit: सिद्धार्थनगर में मदरसे को गैर-कानूनी बताकर इंतजामिया बुलडोजर चलाया

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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