/वक्फ बोर्ड में दर्ज था मदरसा, फिर भी चला बुलडोजर; योगी राज में 60 साल पुरानी तालीमगाह ध्वस्त!

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Siddharthnagar Madarsa News: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बुलडोजर के साए में सालों पुरानी एक तालीमगाह आ गई. योगी राज में सरकारी जमीन के नाम पर मदरसे और मजहबी इमारतों पर कार्रवाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसको के लेकर अक्लियती तबके के लोह दहशत और पशोपेश में हैं. इसी तरह का नजारा गौतमबुद्ध की सरजमीं सिद्धार्थनगर में देखने को मिली, जिसकी वजह से सैकड़ों बच्चों की तालीम पर खतरा मंडराने लगा है.
सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में करीब छह दशक से बच्चों को तालीम दे रहे अरबिया जियाउल उलूम मदरसे पर मंगलवार (18 अगस्त) को तड़के सुबह जेसीबी गरजने लगा. सुबह 5 बजे के करीब अचानक शुरू हुई इस कार्रवाई से इलाके में अफरातफरी मच गई. मुकामी लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई से सिर्फ एक इमारत नहीं गिरी, बल्कि उन सैकड़ों बच्चों के सपने भी मलबे में तब्दील हो गए, जो यहां तालीम हासिल कर रहे थे. इंतजामिया इसे सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जे के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है, लेकिन मदरसा मैनेजमेंट जमीन के मुकदमे और जांच के हुक्म का हवाला देकर कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है.
दरअसल, यह पूरा मामला सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील इलाके के पिपरा रामलाल गांव में मौजूद अरबिया जियाउल उलूम मदरसे का है, जहां तड़के मंगलवार को इंतजामिया ने बुलडोजर चलाकर इमारत को ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के दौरान सात जेसीबी मशीनों के साथ बड़ी तादाद में प्रशासनिक अफसर और पुलिस फोर्स मौजूद रहा.
मदरसा ढहाए जाने की खबर फैलते ही समाजवादी पार्टी के कई नेता और कारकुनान भी मौके पर पहुंच गए. इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों और सपा नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई. पुलिस ने किसी तरह हालात को काबू में किया.
मदरसा मैनेजमेंट के मुताबिक, अरबिया जियाउल उलूम की शुरुआत साल 1968 में हुई थी और तब से यहां लगातार मदरसे का संचालन किया जा रहा था. यहां करीब 450 से ज्यादा बच्चे उर्दू की तालीम हासिल कर रहे थे. मदरसा मैनेजमेंट का कहना है कि इदारा वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, हालांकि सरकार की तरफ से इसे मान्यता नहीं मिल सकी थी.
मदरसे की जमीन को लेकर चकबंदी विभाग में मुकदमा चलने की बात भी सामने आई है. मदरसे की देखरेख कर रहे ग्राम प्रधान और मदरसा मुंतजिम इरशाद अहमद के मुताबिक, जमीन के रिकॉर्ड में और मदरसा मुंतजिम अब्दुल सलाम का नाम दर्ज है.
इरशाद अहमद का कहना है कि डिविज़नल कमिश्नर बस्ती मंडल की तरफ से एसडीएम और चकबंदी विभाग को मामले की जांच के हुक्म दिए गए थे. उनका इल्जाम है कि मुकदमा लंबित होने और जांच के हुक्म के बावजूद इंतजामिया ने मंगलवार सुबह करीब साढ़े चार बजे मदरसे को ध्वस्त कर दिया.
मदरसा मुंतजिम ने यह भी इल्जाम लगाया कि डिमोलिशन से पहले इंतजामिया की तरफ से उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई. उन्होंने बताया कि मदरसा मुंतजिम अब्दुल सलाम फिलहाल मुंबई में हैं.
दूसरी तरफ इंतजामिया ने पूरी कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया के तहत बताया है. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ADM) गौरव श्रीवास्तव के मुताबिक, पिपरा रामलाल गांव की गाटा संख्या 1028 और 1029 सरकारी जमीन थी. इन पर मदरसे और मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से कराया गया था.
ADM के मुताबिक, मामले में तहसीलदार डुमरियागंज के न्यायिक न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई, जिसके बाद इस जमीन से मुबय्यना गैर-कानूनी कब्जा हटाने का हुक्म जारी किया. इस हुक्म के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपील की गई, लेकिन अपील खारिज होने के बाद सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच डिमोलिशन की कार्रवाई की गई. गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों गाटा संख्याओं पर मौजूद गैर-कानूनी तामीर पूरी तरह ढहा दिए गए हैं.