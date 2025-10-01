Advertisement
'गाजर मूली की तरह काटेंगे...' सिद्धार्थनगर में बीजेपी नेता की मुस्लिमों को धमकी का वीडियो वायरल

BJP Leader Viral Video: सिद्धार्थनगर में बीजेपी नेता लवकुश ओझा ने फलाहार कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया. लवकुश ओझा ने मुस्लिमों को धकमी देते हुए गाजर मूली की तरह काटने को कहा. बीजेपी नेता के भड़काऊ बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें गौ-हत्या के बहाने बहुसंख्यक समाज को उकसाने की बात कही गई है. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Oct 01, 2025, 05:37 PM IST

Siddharthnagar News Today: बीते कुछ सालों में भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को लगातार उनके धर्म, खान-पान और धार्मिक रिती रिवाज को लेकर दक्षिणपंथियों के निशाने पर हैं. उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में गो-तस्करी और गौ-हत्या को लेकर सख्त कानून के बावजूद लगातार कई हिंदूवादी संगठन महज शक के आधार पर अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं. 

इस तरह का एक मामला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से सामने आया है. यहां पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के जरिये बहुसंख्यक समुदाय को मुस्लिम समुदाय पर हिंसा के लिए उकसाने का मामला सामने आया है. बीजेपी नेता का यह विवादित बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लवकुश ओझा का यह बयान सुनकर मौके पर मौजूद बीजेपी के कई नेता भी असहज नजर आए. 

बीजेपी नेता ने क्या कहा?

भड़काऊ भाषण देने वाले नेता की पहचान लवकुश ओझा के रुप में हुई है. जो सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील के तहत भनवापुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि है. उसका यह बयान मंगलवार (30 सितंबर) को नगरपंचायत भारतभारी में आयोजित फलाहार कार्यक्रम के दौरान की है, जिसे मौके पर मौजू्द किसी शख्स ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रही है. 

इस वीडियो में लवकुश ओझा को कहते हुए सुना जा सकता है, जिसमें वह कह रहा है कि "माननीय विधायक ने चेतावनी दी है, कान खोलकर सुन लो कसाइयों. अगर डुमरियागंज में गौवध करने से बाज नहीं आए तो जैसे गाजर-मूली काटा जाता है, उसी तरह डुमरियागंज मुसलमानों को काटने का काम किया जाएगा. यह काम भारतयी जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे."

बहुसंख्यक समाज को हिंसा के लिए उकसाते हुए लवकुश ओझा ने कहा, "इस तरह की चेतावनी देने के बाद भी अगर किसी के मन में गौ-हत्या करेंगे या उनके मन में भी आया, तो उनको गाजर-मूली की तरह काटने का काम करेंगे. यह काम पूरे हिंदू जनमानस का काम करेंगे." लवकुश ओझा ने आगे कहा,"अगर हिंदू जनमानस सड़क पर उतर आया तो यह निश्चित है कि हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले को करारा जवाब देने के लिए हम सब तैयार हैं."

सख्त कानून के बावजूद मुस्लिम निशाने पर

बता दें, उत्तर प्रदेश में इस तरह की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए गौ-रक्षा कानून  (यूपी प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट, 1955) जैसे सख्त कानून हैं. इसके बावजूद यूपी में गौ तस्करी और गोहत्या के संदेह में मुस्लिम समुदाय पर हिंसक हमले बढ़ते जा रहे हैं. सत्ता में रहते हुए बीजेपी नेता लवकुश ओझा का यह बयान सवाल खड़े करता है. 

यह भी पढ़ें: इस्लाम में खास नाम क्यों है जरुरी? यहां जानें मुस्लिम लड़के-लड़कियों के खूबसूरत नाम

Zee Salaam Web Desk

UP Newssiddharthnagar newsmuslim news

