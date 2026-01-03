Sikandrabad: खुलेआम जिंदा जलाने की धमकी, मुसलमानों को गांव छोड़ने का अल्टीमेटम

Advertisement
Zee SalaamIndian MuslimSikandrabad: खुलेआम जिंदा जलाने की धमकी, मुसलमानों को गांव छोड़ने का अल्टीमेटम

Sikandrabad muslim threatened: बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में मुस्लिम समुदाय को खुलेआम धमकी मिली है. उनके घरों के बाहर पर्चे मिले हैं, जिसमें लिखा गया है, गांव छोड़ो वरना ज़िंदा जला दिए जाओगे.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Jan 03, 2026, 12:43 PM IST

Sikandrabad muslim threatened: बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव भोंखेड़ा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल यहां असामाजिक के जरिए मुसलमानों के घरों के सामने आपत्तिजनक बातें लिखे पर्चे फेंके गए. जिसमें सीधे तौर पर लिखा था गांव छोड़ो वरना ज़िंदा जला दिए जाओगे.

मुसलमानों में डर का माहौल

इस घटना के सामने आने के बाद मुसलमानों में डर का माहौल है और वह इंतेजामिया से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं. इलाकाई लोग इस हरकत की पुरज़ोर मज़म्मत कर रहे हैं. उनका कहना है कि जिसने भी यह काम किया है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए.

केवल रहते हैं 10 से 12 परिवार

जानकारी के मुताबिक, ककोड़ रोड स्थित गांव भोंखेड़ा में मुसलमानों के करीब 10 से 12 परिवार रहते हैं. बताया जा रहा है कि गुरुवार रात कुछ असामाजिक तत्वों ने इन परिवारों के घरों के सामने आपत्तिजनक और भड़काऊ पर्चे फेंक दिए.

पर्चे में क्या लिखा था?

ये गुलाबी रंग के पर्चे थे, जिनमें एक तरफ ऊपर 'जय श्री राम' और दूसरी तरफ 'हर-हर महादेव' लिखा था. इसके साथ ही इसमें शिवाजी महाराज की तस्वीर को लगाया हुआ था और नीचे मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करके लिखा हुआ था, "सभी 'कट***' 24 घंटों के अंदर गांव खाली कर दो, वरना सभी ज़िंदा जला दिए जाओगे."

इस पर्चे के नीचे कट्टर सनातनी विक्रम नाम भी लिखा हुआ था. शुक्रवार सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकले, तो उन्होंने पर्चे पड़े देखे. पर्चों की भाषा आपत्तिजनक और आक्रमक भाषा की वजह से लोगों में डर फैल गया. परिवारों ने पुलिस का रुख किया और सुरक्षा की मांग की.

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने पर्चों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. सीओ भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

गाजियाबाद में तलवार बांटने का काम

ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद से सामने आया है. जहां हिंदू संगठनों ने तलवार बांटने का काम किया है. इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम कपिल कुमार, श्याम प्रसाद, अरुण जैन, रामपाल, अमित सिंह, अमित कुमार, अमित अरोड़ा, मोहित कुमार, देवेंद्र बघेल और उजाला सिंह है. जिनका कहना है कि उन्होंने यह कदम हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी के कहने पर उठाया था और उसने ही तलवारों का इंतेजाम किा था.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं.

sikandrabadmuslim newshindi news

