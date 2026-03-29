सीकर का गुहाला गांव बना भाईचारे की मिसाल, हिंदू परिवार ने ईदगाह के लिए दान की बेशकीमती जमीन

Rajasthan News: राजस्थान की धरती से एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जो आज के दौर में गंगा-जमुनी तहजीब और हिंदू-मुस्लिम एकता की खूबसूरत तस्वीर पेश करती है. जब देश में अक्सर धार्मिक पहचान के नाम पर खींची जा रही लकीरों की चर्चा होती है, ऐसे समय में सीकर जिले के एक छोटे से गांव ने इंसानियत और भाईचारे की बड़ी मिसाल कायम की है.

सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके का गुहाला गांव इन दिनों इसी वजह से चर्चा में है. करीब सात हजार की आबादी वाले इस गांव में हाल ही में एक हिंदू परिवार के पांच भाइयों ने अपनी जमीन का एक हिस्सा ईदगाह के लिए दान कर दिया है. उदयपुरवाटी जाने वाली मेन रोड पर मौजूद यह गांव अपनी पुरानी हवेलियों और सादगी भरे जिंदगी के लिए जाना जाता है.

बताया जा रहा है कि मुसलमानों की परेशानी को देख भोपाल राम सैनी और उनके भाईयों ने अपनी जमीन का एक हिस्सा ईदगाह बनाने कि लिए दे दी. आबादी बढ़ने की वजह गांव के बार खेतों के पास बनी ईदगाह छोटी पड़ने लगी थी. आसपास के कई गांवों से बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग ईद की नमाज पढ़ने यहां आते हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, ईद के दिन इतनी भीड़ हो जाती थी कि लोगों को खड़े होने की जगह तक नहीं मिलती थी.

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जब इस समस्या को लेकर सैनी भाइयों से बात की गई, तो उन्होंने बिना किसी हिचक के जमीन देने की हामी भर दी. पूरणमल सैनी बताते हैं कि उन्होंने न सिर्फ जमीन दी, बल्कि ईदगाह की बाउंड्री बनवाने में भी खुद हिस्सा लिया. मुस्लिम समुदाय ने पैसे देने की पेशकश की, लेकिन भाइयों ने इसे आपसी प्यार का रिश्ता बताते हुए ठुकरा दिया. भोपाल राम सैनी कहते हैं, "यहां हजार-बारह सौ लोग नमाज पढ़ने आते हैं, जगह कम थी तो हमने दे दी. अगर जरूरत पड़ी तो और जमीन भी देंगे."

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि इस फैसले का कुछ लोगों ने विरोध भी किया. कुछ रिश्तेदारों और परिचितों ने सवाल उठाया कि मुस्लिम समुदाय को जमीन क्यों दी गई. इस पर भाइयों ने साफ कहा कि अगर कोई हिंदू भी मंदिर के लिए जमीन मांगेगा, तो उसे भी दी जाएगी, क्योंकि उनके लिए सभी बराबर हैं और सभी को अपनी धार्मिक गतिविधियों को पूरी आजादी के साथ अदा करने का पूरा अधिकार है.

गांव का सामाजिक ढांचा भी इस कहानी को खास बनाता है. यहां छत्तीस कौम के लोग रहते हैं, जिनमें करीब 25 फीसदी मुस्लिम, 25 फीसदी अनुसूचित जाति और 25 फीसदी सैनी समुदाय के लोग हैं. बाकी अन्य समुदाय भी यहां मिल-जुलकर रहते हैं. बीबीसी को स्थानीय निवासी हाजी तौफीक ने बताया कि "उन्होंने झोली फैलाकर जमीन मांगी थी, इन्होंने दिल खोलकर दे दी." फिलहाल अब ईदगाह के नाम रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी पूरी होने वाली है.

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