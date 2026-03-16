पाकिस्तानी प्रेमी से शादी करने वाली सरबजीत कौर के बयान पर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Pakistan News: भारत से बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाते हैं. इसी के बहाने भारत की रहने वाली एक सिख समुदाय की एक महिला पाकिस्तान गई, जहां उसने एक मुस्लिम व्यक्ति से निकाह कर लिया. उस महिला का एक नया वीडियो सामने आया है. यह वीडियो टिकटॉक पर बनाया गया है, जिसमें संबंधित महिला सरबजीत के साथ उसका मुस्लिम पति नासिर हुसैन भी नजर आ रहा है. इस वीडियो में सरबजीत सिखों को लेकर बेहद आपत्तिजनक कमेंट करती हुई नजर आ रही है.

वह सिखों के पाकिस्तान आने पर सवाल उठाने के साथ कह रही है कि अगर पाकिस्तान वाले एक हो जाएं तो इनकी रोजी-रोटी बंद हो जाए. इससे पहले सरबजीत को खालिस्तानियों के सपोर्ट का वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने सरबजीत को बुआ और उसके मुस्लिम पति नासिर को अपना फूफा बताते हुए मदद का भरोसा दिया था.

वहीं, सरबजीत के पहले पंजाबी NRI पति करनैल सिंह ने भी लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी नासिर हुसैन ने ब्लैकमेल करके सरबजीत को पाकिस्तान बुलाया. फिर उसके साथ जबरदस्ती शादी की. उसने हाईकोर्ट में नासिर पर रेप केस दर्ज कर सरबजीत को भारत लौटाने की मांग की है. इस पर कोर्ट ने उससे जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स तलब किए हैं.

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गौरतलब है कि भारत से बड़ी तादाद में सिख श्रद्धालु पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाते हैं. सिख समुदाय के गुरु "गुरु नानक देव" अपना आखिरी समय करतारपुर में ही गुजारा था, जो मौजूदा पाकिस्तान का हिस्सा है. गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर करतारपुर कॉरिडोर खोला गया, जो भारत के गुरदासपुर से पाकिस्तान के करतारपुर को जोड़ता है.