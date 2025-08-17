SIMI कनेक्शन निकला झूठा; 18 साल बाद नागपुर कोर्ट ने 8 मुस्लिम नौजवनों को किया बरी
Zee Salaam

SIMI कनेक्शन निकला झूठा; 18 साल बाद नागपुर कोर्ट ने 8 मुस्लिम नौजवनों को किया बरी

Nagpur Court on SIMI Accused: नागपुर की अदालत ने 18 साल पुराने SIMI मामले में सबूतों के अभाव में आठ मुस्लिम युवकों को बरी कर दिया. आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधियों के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अदालत ने कहा कि इस मामले में कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 17, 2025, 09:40 AM IST

(प्रतीकात्मक तस्वीर)
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Nagpur News Today: "18 साल...यानि 6,570 दिन, 1,57,680 घंटे...एक बेगुनाही को साबित करने में लगे उम्र के सबसे हसीन साल." नागपुर के 8 मुस्लिम नौजवानों की जिंदगी वही रुक गई थी, जब उन पर एक प्रतिबंधित संगठन से जुड़ने का आरोप लगा. उनकी जमानतें ठुकराईं गईं, समाज ने उन्हें गुनहगार समझा, परिवार टूट गए, सपने बिखर गए. और आज 18 साल बाद अदालत ने कहा,"कोई सबूत नहीं है."

यह सिर्फ एक फैसला नहीं भारत के उन तमाम मुसलमानों के जख्मों पर नमक है, जिन्हें महज शक की बुनियाद पर सालों जेल में सड़ने दिया गया. बिना सबूत, बिना गुनाह. यह कहानी सिर्फ आठ लोगों की नहीं, बल्कि उस इंसाफ की है, जो देर से आता है और कभी-कभी बहुत देर से. 

मुस्लिम नौजवान बाइज्जत बरी

दरअसल, नागपुर की एक अदालत ने आठ मुस्लिम नौजवानों को लगभग 18 साल बाद, सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया है. इन पर आरोप था कि वह प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) में शामिल थे और इस संगठन से जुड़ी बैठकें आयोजित करते और इनकी विचारधारा से जुड़े हुए पर्चे बांटते थे.

न्यायिक मजिस्ट्रेट ए.के. बंकर ने अपने आदेश में कहा कि "आरोपियों की ओर से बैठकों में शामिल होने, बातचीत, प्रचार या आर्थिक या किसी अन्य तरह से मदद करने का कोई सबूत नहीं है." उन्होंने आगे कहा कि "सिर्फ गैरकानूनी संगठन से जुड़े साहित्य या दस्तावेजों को रखने भर से, सक्रिय इरादे या भागीदारी के सबूत के बिना कानून के तहत निर्धारित सीमा पूरी नहीं होती है."

कोर्ट ने शकील वारसी, शाकिर अहमद नासिर अहमद, मोहम्मद रेहान अतुल्लाखान, जियाउर रहमान महेबूबा खान, वकार बेग यूसुफ बेग, इम्तियाज अहमद निसार अहमद, मोहम्मद अबरार आरिफ मोहम्मद काशिम और शेख अहमद शेख को बरी कर दिया. ये सभी लोग 2006 में जब गिरफ्तार हुए थे, तब उनमें से ज्यादातर की उम्र महज 30 साल थी. उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे.

कोर्ट ने क्या कहा?

पुलिस ने दावा किया था कि इन मुस्लिम नौजवानों के SIMI से जुड़े होने की गुप्त जानकारी मिली थी और उनके घरों से आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई थीं. हालांकि, अभियोजन पक्ष ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाया और न ही अदालत में बरामदगी साबित कर सका. गवाहों ने भी पुलिस के दावों का समर्थन नहीं किया.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने कथित अपराधों से संबंधित तथ्यों की पुष्टि नहीं की और यहां तक कि एक आरोपी को दूसरों के जरिये गिरफ्तारी से बचाने का दावा भी साबित नहीं हो सका है. इसके बाद कोर्ट ने सभी आठ लोगों को UAPA की धारा 10 और 13 के तहत लगे आरोपों से बरी कर दिया.

'मुस्लिम नौजवानों की प्रताड़ना का है पैटर्न'

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस मामले को भारत में एक बड़े पैटर्न का हिस्सा बताया है, जहां सख्त आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मुस्लिम नौजवानों को सालों तक जेल में रखा जाता है. लंबी सुनवाई के बाद सबूतों के अभाव में केस खत्म होने पर उन्हें बरी कर दिया जाता है. 

साल 2021 में सूरत की एक अदालत ने भी 2001 के एक ऐसे ही कथित SIMI बैठक मामले में 122 लोगों को बरी कर दिया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष उन किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने के पुलिस के आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा था. इससे पहले बीते दिनों मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस के सभी आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था.

ये भी पढ़ें: टीपू सुल्तान की वो बड़ी गलती जिस वजह से NCERT की किताब से होना पड़ा बाहर!

 

