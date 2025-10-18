Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2966751
Zee SalaamIndian Muslim

Singer Zubeen Garg पर बनाया वीडियो, अब जेल की हवा काट रहा इंजामुल हक

Assam: असम के सीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जानकारी दी है कि पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने जुबीन गर्ग को लेकर एक वीडियो जारी किया था.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 18, 2025, 12:04 PM IST

Trending Photos

Singer Zubeen Garg पर बनाया वीडियो, अब जेल की हवा काट रहा इंजामुल हक

Assam: प्रसिद्ध असम के गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में हुई मौत के एक महीने बाद, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जानकारी दी है कि गायक की मौत से जुड़ा विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि आरोपी की पहचान 27 वर्षीय मोहम्मद इंजामुल हक के तौर पर हुई है, जो नगांव जिले के जूरिया थाना क्षेत्र के तेलिया बेबेजिया गांव का निवासी है.

फेसबुक पर डाला था एडिटेड वीडियो

सीएम सरमा ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया कि मोहम्मद इंजामुल हक ने SK Ahmad नाम से अपने फेसबुक अकाउंट पर 15 अक्टूबर 2025 को जुबीन गर्ग की मौत से जुड़ा एक विवादित वीडियो डाला था. इस वीडियो में उकसाने वाले (inflammatory) कमेंट्स शामिल थे.

सरमा ने लिखा,"मोहम्मद इंजामुल हक (27 वर्ष), पिता -स्व. रोसोत उद्दीन, निवासी तेलिया बेबेजिया, थाना जूरिया, नगांव को हमारे प्रिय जुबीन गर्ग के निधन से संबंधित विवादित वीडियो फेसबुक पर पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि वीडियो उसी ने अपलोड किया था."

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने यह भी कबूल किया कि वीडियो का मूल क्लिप उसने एक OTT प्लेटफॉर्म से लिया था, जिसके बाद उसने उसमें उकसाने वाले कमेंट्स जोड़कर एडिट किया और फेसबुक पर पोस्ट कर दिया.

मुख्यमंत्री पर उठे सवाल

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है. जिस पर लोगों ने सवाल उठाए हैं, लोगों का कहना है कि एक राज्य का सीएम अपने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने पर गिरफ्तारी की जानकारी दे रहा है. ये कितना उचित है? ये काम केवल पुलिस को करना चाहिए था.

सिंगापुर पुलिस ने क्या कहा?

इससे पहले शुक्रवार को सिंगापुर पुलिस फोर्स (SPF) ने एक बयान जारी कर कहा था कि उन्हें जुबीन गर्ग की मौत में किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि (foul play) का संदेह नहीं है, लेकिन जांच अभी जारी है. SPF ने जनता से अपील की कि गायक की मौत को लेकर अपुष्ट और भ्रामक जानकारी फैलाने से बचें.

पुलिस के बयान में कहा गया,"सिंगापुर पुलिस फोर्स (SPF) को पता चला है कि जुबीन गर्ग की मौत के हालात को लेकर ऑनलाइन कई तरह की गलत और अपुष्ट जानकारियां फैलाई जा रही हैं. यह मामला सिंगापुर के Coroners Act 2010 के तहत जांच में है. प्रारंभिक जांच में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि का कोई सबूत नहीं मिला है."

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Zubeen Gargmuslim newshindi news

Trending news

Zubeen Garg
Singer Zubeen Garg पर बनाया वीडियो, अब जेल की हवा काट रहा इंजामुल हक
karnataka BJP MLA Basangouda Patil
BJP को नहीं पसंद आया RSS के मार्च पर रोक का फैसला? MLA अब नमाज को बना रहे मुद्दा
muslim news
Muslim ऑनर की Property पर SC का बड़ा फैसला, पत्नी को ऐसे मिलेगा अधिकार
kerala hc on hijab controversy
सेंट रीटा स्कूल ने हिजाब पहनने से रोका, तो HC ने दे दिया बड़ा झटका
Allahabad
HC के बाहर से इंटर रिलीजन शादी करने जोड़े का अपहरण! कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख
Pakistan Killed Afghan Cricketers
पाकिस्तानी हवाई हमले में तीन अफगानी क्रिकेटरों की मौत, गुस्से में तालिबान
Rajasthan
Rajasthan: लिंचिंग का न्योता देने जैसा ये एंटी कनवर्जन लॉ; ओवैसी का जोरदार हमला
Hamas
क्या खत्म नहीं होगी गाज़ा की जंग? Hamas के अधिकारी के बयान ने खड़ा किया विवाद
Nizamuddin
Nizamuddin दरगाह पर बिना इजाजत जश्ने चिरागां? RSS संगठन MRM के खिलाफ शिकायत दर्ज
Meerut
Meerut: कॉलेज ने बुर्का पहनी महिलाओं को नहीं दी कार्यक्रम में एंट्री, भारी विवाद