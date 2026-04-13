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पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची पर बवाल; TMC लीडर सोफिया खान ने उठाए गंभीर सवाल

West Bengal Electon: पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर विवाद बढ़ गया है. आरोप है कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए गए, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं. तृणमूल नेताओं ने चिंता जताई, वहीं पारदर्शिता और सभी योग्य वोटरों को शामिल करने की मांग तेज हो गई है.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 13, 2026, 03:36 PM IST

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पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची पर बवाल; TMC लीडर सोफिया खान ने उठाए गंभीर सवाल

West Bengal Electon: पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव दो चरणों में होने जा रहे हैं. चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में मतदाता सूचियों की आखिरी लिस्ट जारी की गई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि 293 विधानसभा सीटों में से लगभग 15% सीटों पर, 2021 के चुनावों में जीत के अंतर से भी ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. दावा किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटरों के नाम काटे गए हैं. 

इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करते हुए, सामाजिक कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस नेता सोफिया खान ने कहा कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नामों को हटाने से चुनाव परिणामों पर असर पड़ सकता है, विशेष रूप से उन सीटों पर जहां अतीत में जीत का अंतर कम रहा है. उन्होंने कहा कि धानहटा सीट को इस विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि वहां परिणाम EVM के अलावा बैलेट वोटिंग के माध्यम से घोषित किया गया था, जबकि वर्तमान प्रक्रिया में केवल EVM मतदाताओं को ही ध्यान में रखा गया है.

सोफिया खान के अनुसार, ऐसी 44 विधानसभा सीटें हैं जहां पिछले चुनावों में जीत के अंतर से भी अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं. इनमें से 24 सीटें 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने जीती थीं और 20 सीटें BJP ने जीती थीं. उन्होंने कहा कि प्रभावित सीटों में से अधिकांश पुरबा बर्धमान, पश्चिम बर्धमान और नदिया जिलों में स्थित हैं, जिनमें पांच सीटें शामिल हैं। इसके अलावा, उत्तर 24 परगना और पश्चिम मेदिनीपुर में चार-चार और तीन-तीन सीटें हैं, जबकि कूचबिहार, दक्षिण दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद में तीन-तीन सीटें शामिल हैं.

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मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज का जिक्र करते हुए, सोफिया खान ने कहा कि यहां 74,000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे, जबकि 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने लगभग 26,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। इसी तरह, पुरुलिया के बलरामपुर में, जहाँ BJP सिर्फ़ 273 वोटों से जीती थी, इस बार वोटर लिस्ट से 1,000 से ज़्यादा वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं.

उन्होंने आगे कहा कि उत्तरी 24 परगना की मुत्तावा बहुल सीटें, गाइघाटा और बागदा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। पिछली बार गाइघाटा 9,603 वोटों से जीती गई थी, जबकि इस बार लगभग 19,000 वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। इसी तरह, बागदा में भी जीत के अंतर से ज़्यादा वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं.

सोफ़िया खान ने कहा कि राजनीतिक पार्टियाँ खास तौर पर उन सीटों पर ध्यान दे रही हैं जहाँ जीत और हार का अंतर कम रहा है। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस ने 250 सीटों का एक अंदरूनी लक्ष्य तय किया है और पिछले कुछ महीनों से चुनावी रणनीति पर तेज़ी से काम कर रही है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वोटर लिस्ट में पारदर्शिता और सभी योग्य वोटरों के नामों को शामिल करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है, ताकि लोगों का सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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