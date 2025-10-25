Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2975296
Zee SalaamIndian Muslim

बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में SIR शुरू होने की अटकलें तेज, जानें- मुसलमानों को क्यों सता रहा डर?

SIR in West Bengal: बिहार में SIR पूरा होने के बाद विपक्ष ने वोटर लिस्ट से 60 लाख से ज्यादा नाम हटाने के आरोप लगाए, जिनमें से ज्यादातर मुसलमान हैं. वहीं, चुनावी तमिलनाडु के बाद सम, केरल और पुदुचेरी में SIR शुरू होने की अटकलें तेज हो गई हैं. इसको लेकर विपक्ष और अल्पसंख्यकों में कई तरह का संशय है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Oct 25, 2025, 08:17 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

West Bengal News Today: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर काफी उठापटक और उहापोह देखने को मिली. पूरे बिहार में जब SIR की प्रक्रिया खत्म हुई तो विपक्ष ने चुनाव आयोग 60 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम हटाने के आरोप लगाए. बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. हालांकि, चुनाव आयोग ने अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है.

इस बीच आयोग ने तामिलनाडु में SIR शुरू करने का ऐलान कर दिया है. इससे पहले शुक्रवार को आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया कि SIR तामिलनाडु में एक हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा. मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनींदर मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी. एरोएल मरोगन की डिवीजन बेंच ने एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई की. 

हाईकोर्ट में यह याचिका बी. सत्या नारायण ने दायर की थी, जो 2016 से 2021 तक तामिलनाडु के टी नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे. उन्होंने टी नगर विधानसभा क्षेत्र में पारदर्सी और अपडेट वोटर लिस्ट तैयार कराने को लेकर यह जनहित याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के स्टैंडिंग वकील नरंजन राजगोपालन ने कहा कि SIR एक हफ्ते में तामिलनाडु में शुरू हो जाएगा. यह पूरे देश में हो रहे विशेष गहन सर्वे का हिस्सा होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

चुनाव आयोग के स्टैंडिंग वकील नरंजन राजगोपालन ने मद्रास हाईकोर्ट में यह भी कहा कि चुनाव आयोग SIR के संचालन में सुप्रीम कोर्ट की सभी हिदायतों का पालन करेगा. आयोग पहले ही मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ SIR पर चर्चा कर चुका है. चुनाव आयोग के ऐलान के बाद कि तामिलनाडु में SIR सात दिन के अंदर शुरू होगा. सवाल उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल में भी यह विशेष सर्वे जल्द शुरू होगा? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लगभग सात महीने बाद होने हैं. तामिलनाडु में भी उसी समय चुनाव होने हैं.

अखबारे मशरिक की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर SIR पूरी होने के बाद मतदान शेड्यूल का ऐलान करना है, तो दोनों राज्यों में जल्द ही सर्वे शुरू करना जरुरी है. पश्चिम बंगाल और तामिलनाडु के अलावा असम, केरल और पुदुचेरी में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके चलते इन राज्यों में भी SIR शुरू होने को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं.

बीजेपी के पूर्व बंगाल अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है. हालांकि उन्होंने यह जरुर कहा कि SIR पश्चिम बंगाल में भी होगा. उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे देश में SIR होगा. स्वाभाविक रूप से यह सभी राज्यों में होगा. पश्चिम बंगाल में भी SIR होगा. चुनाव आयोग यह तय कर सकता है कि पश्चिम बंगाल में SIR सात दिन के अंदर शुरू होगा या नहीं. मैं यह नहीं बता सकता हूं."

बता दें, हाल के दिनों बंगाली बोलने वालों मुसलमानों को देशभर खासकर बीजेपी शासित राज्यों में शक की निगाहों से देखा जा रहा है. कई जगहों पर जांच के बाद पुलिस ने बांग्ला बोलने वालों मुसलमानों को सरहद पार पुशबैक कर दिया है. इनमें से सोनाली बीबी और उनकी फैमिली के 16 मेंबर इसके उदाहरण हैं. जिन्हें हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने बांग्लादेश से वापस लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया.

नाली बीबी और उनकी फैमिली बीते जून माह में बांग्लादेशी होने के संदेह में दिल्ली पुलिस ने सरहद पार पुशबैक कर दिया था. इसी तरह असम में बीजेपी सरकार ने महज शक के आधार पर 2024 से अक्टूबर 2025 तक लगभग 2,500 से 3,000 लोगों को सरहद पर धकेल दिया. इसका मानवाधिकार संगठनों ने पुरजोर विरोध किया. वहीं, SIR शुरू होने से महज शक के बुनियाद पर बंगाली मुसलमानों को नाम कटने का डर सता रहा है. उनका यह डर हालिया घटनाओं को देखकर सही ठहराया जा सकता है. अब देखना है कि चुनाव आयोग राज्य के 27 फीसदी मुसलमानों का भरोसा कैसे जीत पाती है. 

यह भी पढ़ें: VHP को अब 'हलाल' से परेशानी; देश भर में बैन की मांग, बताई शरीयत लागू करने की साजिश!

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

West Bengal newsSIR Controversymuslim news

Trending news

UP News
VHP को अब 'हलाल' से परेशानी; देश भर में बैन की मांग, बताई शरीयत लागू करने की साजिश!
UP News
अलीगढ़: दीवार पर 'I Love Muhammad', 8 पर FIR, आरोपी परिवारों का चौंकाने वाला खुलासा
West Bengal news
केंद्र पर HC का आदेश बेअसर! सोनाली बीबी और 16 भारतीय अब भी बांग्लादेश में फंसे
Pakistan News
पाकिस्तान फिर दहला! मस्जिद में भीषण बम धमाका, बाल-बाल बचे मौलाना
sadhvi prachi
छात्रा का वर्टिनिटी सर्टिफिकेट मांगने पर भड़की साध्वी प्राची,मौलाना को बताया बददिमाग
Keir Starmer on Muslim Safety
'मुसलमानों पर हमला बर्दाश्त नहीं...', ब्रिटेन में मस्जिद पर हमले के बाद भड़के PM
Burhanpur news
सरकारी स्कूल के मुस्लिम योगा टीचर पर लगा हिन्दू बच्चों को नमाज सिखाने का इल्ज़ाम
baghpat news
महिला SDM के पिता अख्तर के घर रोज़ आती थी नई- नई लड़कियां; वायरल Video से हंगामा!
Tablighi Ijtema in Bhopal
Bhopal: तब्लीगी इज्तिमा में शामिल होंगे लाखों लोग, तैयारियों पर प्रशासन की है निगाह
Omar Abdullah on Sat Sharma Victory
28 विधायक हैं, लेकिन BJP उमीदवार को पड़ गए 32 वोट! उमर ने पूछा, ये कैसे हो हुआ ?