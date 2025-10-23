नसीम सोलंकी ने भाई सतीश महाना का भाई दूज बनाया खास; विपक्षी और समर्थक बोले वाह!

Kanpur News Today: उत्तर प्रदेश के कानपुर के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी विधायक नसीम सोलंकी के सियासी कदम की काफी सराहना हो रही है. नसीम सोलंकी ने 22 अक्तबूर को अपने पति इरफान सोलंकी के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिलने उनके आवास पहुंचीं.दिवाली के मौके पर नसीम ने सतीश महाना को मुबारकाबद पेश की. बातचीत के दौरान माहौल अच्छा रहा.

सीसामऊ विधायक नसीम सोलंकी ने इस दौरान सतीश महाना को टीका लगाकर भाई दूज की भी मुबारकबाद दी. मुस्कुराते हुए नसीम सोलंकी ने कहा कि भइया कल भाई दूज है. मैं आपको टीका लगाना चाहती हूं. इस बात पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी हंसते हुए जवाब दिया कि बहन मैं पंजाबी खत्री हूं, हमारे यहां भाई दूज मनाई नहीं जाती, लेकिन मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है. इसके बाद उन्होंने नसीम सोलंकी के सिर पर हाथ रखकर उन्हें दुआएं दी.

नसीम सोलंकी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि अपने पति के साथ विधानसभा अध्यक्ष को दिवाली और भाई दूज की मुबारकबाद देने गई थीं.उन्होंने कहा कि मैंने उनसे अपनी और अपने पति की हिफाजत के लिए आशीर्वाद भी मांगा. उन्होंने अच्छे से कहा कि मैं उनकी बेटी जैसी हूं और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा.

भाजपा सांसद रमेश अवस्थी से भी मुलाकात

विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद नसीम सोलंकी और उनके पति इरफान सोलंकी ने बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी से भी मुलाकात की. और उन्हें भी दिवाली की मुबारकबाद पेश की.सांसद अवस्थी ने भी दोनों को बधाई देते हुए कहा कि सीसामऊ विधानसभा से तुम्हारी जीत आसान नहीं थी, लेकिन तुमने यह जीत बड़े जद्दो जहद के साथ हासिल की है.

नसीम सोलंकी के मंदिर जाने पर हुआ था विवाद

नसीम सोलंकी ने अपने सियासी सफर की शुरूआत 2024 में की थी. उसी साल दिवाली के मौके पर उन्होंने कानपुर की मश्हूर वन खंडेश्वर मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा की थी और दीए जलाए थे. इस मामले के बाद मज़हबी तनाज़ा खड़ा हो गया था. जिसके बाद मंदिर के पुजारियों ने मंदिर का 'शुद्धिकरण' कराया था, हरिद्वार से 1000 लीटर गंगाजल मंगवाकर पूरे अहाते की सफाई कराई थी.

टीवी नाइन में छपी खबर के मुताबिक, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी करते हुए कहा था कि उन्होंने शरीयत के खिलाफ काम किया है, उन्हें तौबा करनी चाहिए.

आपको बता दें कि इस तनाजे के बावजूद नसीम सोलंकी ने विधानसभा इलेक्शन में शानदार वोटों से जीत दर्ज की थी. लेकिन इस बार फिर नसीम सोलंकी मंदिर गई जिससे फिर से शहर में नई नई चर्चा हो गई.