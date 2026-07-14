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विदेशी फंडिंग मामले में मौलाना शमशुल हुदा पर कसा शिकंजा; कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर में ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा और उनके बेटे तौसीफ रजा के खिलाफ विदेशी फंडिंग मामले में एसआईटी ने आठ महीने की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी है. जांच में विदेशों से मिले धन के दुरुपयोग और संपत्तियां बनाने के आरोप सामने आए हैं. मामले की जांच ED और NIA भी कर रही हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 14, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:31 PM IST
विदेशी फंडिंग मामले में मौलाना शमशुल हुदा पर कसा शिकंजा; कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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