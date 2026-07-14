/विदेशी फंडिंग मामले में मौलाना शमशुल हुदा पर कसा शिकंजा; कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर में ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा के खिलाफ विदेशी फंडिंग से जुड़े आपराधिक मुकदमे की जांच पूरी हो गई है. मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने आठ महीने में जांच प्रक्रिया पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है. चार्ज शीट दाखिल होने के बाद मौलाना शमशुल हुदा और उसके बेटे तौसीफ रजा की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं. एसटीएस की जांच रिपोर्ट के आधार पर मौलाना पर विदेशी फंडिंग के इल्जाम लगे थे. इस मामले में ED और NIA भी मौलाना की विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है.
एसआईटी की एक हजार पन्ने की जांच रिपोर्ट में मौलाना के ऊपर कई मुल्कों से फंडिंग के संगीन इल्जाम लगे हैं. जांच में पाया गया है कि मौलाना ने मजहबी प्रचार-प्रसार के नाम पर विदेशी मुल्कों से फंडिंग जुटाई और इसका इस्तेमाल निजी सम्पत्तियां बनाने में किया. जांच में यह भी सामने आया है कि मौलाना शमशुल हुदा ने नागरिकता छिपाकर मदरसे का निर्माण कराया. ब्रिटेन में रह रहा मौलाना शमशुल हुदा संतकबीरनगर जिले के देवरिया लाल गांव का रहने वाला है. वह आजमगढ़ के एक मदरसे में शिक्षक थे. उन्होंने साल 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता ले ली.
मौलाना शमशुल हुदा पर इल्जाम है कि ब्रिटेन की नागरिकता हासिल करने के बाद उन्होंने तथ्य छिपाकर मदरसे में नौकरी की और रिटायर होने के बाद पेंशन का फायदा भी लेते रहे. उन पर विदेशी फंडिंग के इल्जाम लगे थे. मौलाना ने विदेशी फंडिंग के जरिए खलीलाबाद के मोतीनगर मुहल्ले में कुलियातुल बनातिर रजविया के नाम से एक आलीशान मदरसे का निर्माण भी कराया था. जांच के बाद मदरसे की मान्यता सस्पेंड कर दी गई थी. प्रशासन ने 26 अप्रैल को मदरसे के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की थी.
जिसके बाद में कोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने कार्रवाई को रोक दिया था. एटीएस की इसी रिपोर्ट के आधार पर मौलाना शमशुल हुदा के खिलाफ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने कोतवाली में फेमा के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद एएसपी सुशील कुमार के नेतृत्व में मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया. अब आठ महीने के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश किया गया है. जांच के दौरान मौलाना शमशुल हुदा और उसके बेटे तौसीफ रजा के नाम 6 बैंकों में विदेशी फंडिंग से करोड़ों रुपये की चल और अचल संपतियों को चिन्हित किया गया है.
जांच में लंदन, कतर, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान सहित दीगर मुल्कों से मौलाना के बैंक खाते में विदेशी फंडिंग आने के सबूत मिले हैं. एसआईटी की जांच में यह भी सामने आया है कि मौलाना ने कार्रवाई से बचने के लिए संपत्तियों का हस्तांतरण अपने बेटे तौसीफ रजा और बहू के नाम कर दिया है. इस मामले में एएसपी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि मौलाना से जुड़े विदेशी फंडिंग की जांच में पाया गया है कि मौलाना शमशुल हुदा ने मजहब के प्रचार-प्रसार के नाम पर विदेशों से फंड इकट्ठा किया और इस धन का इस्तेमाल निजी संपत्तियाँ बनाने में किया. जांच के बाद मिले साक्ष्य के आधार पर मौलाना के बेटे तौसीफ रजा को भी मुकदमे में मुल्जिम बनाया गया है. इस मामले में कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल कर दी गई और पैरवी कर मुजरिमों को सजा दिलाई जाएगी.