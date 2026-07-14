/विदेशी फंडिंग मामले में मौलाना शमशुल हुदा पर कसा शिकंजा; कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट

जांच में लंदन, कतर, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान सहित दीगर मुल्कों से मौलाना के बैंक खाते में विदेशी फंडिंग आने के सबूत मिले हैं. एसआईटी की जांच में यह भी सामने आया है कि मौलाना ने कार्रवाई से बचने के लिए संपत्तियों का हस्तांतरण अपने बेटे तौसीफ रजा और बहू के नाम कर दिया है. इस मामले में एएसपी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि मौलाना से जुड़े विदेशी फंडिंग की जांच में पाया गया है कि मौलाना शमशुल हुदा ने मजहब के प्रचार-प्रसार के नाम पर विदेशों से फंड इकट्ठा किया और इस धन का इस्तेमाल निजी संपत्तियाँ बनाने में किया. जांच के बाद मिले साक्ष्य के आधार पर मौलाना के बेटे तौसीफ रजा को भी मुकदमे में मुल्जिम बनाया गया है. इस मामले में कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल कर दी गई और पैरवी कर मुजरिमों को सजा दिलाई जाएगी.