मुस्लिमों के खिलाफ BJP के बुलडोजर मॉडल की बिहार में एंट्री, 'सम्राट' की फौज ने सीतामढ़ी में गिराई मस्जिद!

Bihar Mosque Demolition Case: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और उत्तराखंड के बाद अब बिहार में मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है. सीतामढ़ी में सालों पुरानी एक मस्जिद को प्रशासन ने अवैध बताते हुए बुधवार (18 फरवरी) को ध्वस्त कर दिया. इस कार्रवाई के बाद अल्पसंख्यकों में अब दूसरे बीजेपी शासित राज्यों की तरह बिहार में भी सम्राट चौधरी की अगुवाई में मस्जिद, मदरसे, ईदगाह और मजारों पर कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा.

दरअसल, सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया में प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर कार्रवाई की. इस दौरान बैरगनिया बाजार में स्थित एक मस्जिद को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया. प्रशासन ने दावा किया कि यह मस्जिद कथित पर अवैध ढंग से बनाई गई थी. प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण लंबे समय से सरकारी जमीन पर किया गया था और इसे हटाने के लिए पहले ही नोटिस दिया गया था.

बैरगनिया अंचल अधिकारी रंजीत कुमार ने बताया कि इस मस्जिद परिसर में अस्पताल की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बाथरूम और अन्य निर्माण कर लिया गया था. प्रशासन ने करीब एक साल पहले ही इसे हटाने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन निर्माण नहीं हटाया गया. इसके बाद सीतामढ़ी के जिलाधिकारी रिची पांडे के निर्देश पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को तोड़ दिया.

यूपी में बड़ी संख्या मुस्लिम धार्मिक स्थलों और मदरसों हुई कार्रवाई

बता दें, इससे पहले बीजेपी शासित कई राज्यों में बड़ी संख्या में प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की. बीजेपी शासित कई राज्यों में 2022 से 2026 के बीच मस्जिदों, मजारों, ईदगाहों और मदरसों को गिराने या सील करने की घटनाएं सामने आई हैं.. इन कार्रवाइयों को आमतौर पर प्रशासन ने 'एंटी-एंक्रोचमेंट ड्राइव' या सांप्रदायिक हिंसा के बाद की कार्रवाई बताया है, जबकि मानवाधिकार संगठनों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इन्हें लेकर विवाद और सवाल भी उठाए गए हैं. एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों सहित अलग-अलग स्रोतों के मुताबिक, कई मामलों में इन ढांचों को 'अवैध निर्माण' बताते हुए हटाया गया.

इस तरह की सबसे ज्यादा कार्रवाई उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट की गईं. उपलब्ध डेटा के मुताबिक, यहां कुल 350 से ज्यादा मदरसों, मस्जिद, मजार और ईदगाह को ढहा दिया गया या फिर सील कर दिया गया. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, मस्जिदों की संख्या 20 से ज्यादा बताई गई है, जिनमें बहराईच में 8, पीलीभीत में 3, सिद्धार्थनगर में 1 और अन्य स्थानों पर 2 शामिल हैं. इसी तरह मजारों की संख्या 20 से ज्यादा बताई गई है, जिनमें 17 मुख्य जिलों में कार्रवाई दर्ज हुई. इसके तहत महाराजगंज में 5, बहराइच में 5, बलरामपुर में 10, और श्रावस्ती में 2 मजारों को ध्वस्त कर दिया.

इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ईदगाहों पर भी कार्रवाई की गई है. जिनमें श्रावस्ती में 2, बहराइच में 2 और बलरामपुर में 1 को ईदगाह को नोटिस दिया गया. मदरसों के मामले में 150 से ज्यादा संरचनाएं प्रभावित बताई गईं, जिनमें 71 को ध्वस्त कर दिया गया. इसके तहत महाराजगंज में 29, सिद्धार्थनगर में 9, बलरामपुर में 30 और लखीमपुर खीरी में 3 शामिल हैं. इसके अलावा श्रावस्ती में 23, बहराइच में 4, सिद्धार्थनगर में 4 और पीलीभीत में भी कई मदरसे पर कार्रवाई की गई. नेपाल बॉर्डर से लगे जिलों में यह कार्रवाई ज्यादा की गई. जैसे श्रावस्ती में 104 से ज्यादा मुस्लिम धार्मिक स्थलों और मदरसों पर कार्रवाई की गई. इसी तरह बहराइच और सिद्धार्थनगर भी प्रभावित जिलों में टॉप पर रहे हैं.

बीजेपी शासित राज्यों में लगी होड़

उत्तराखंड में भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की रिपोर्ट्स सामने आईं. जिनमें लगभग 537 मुस्लिम धार्मिक स्थल, मुख्य रूप से मजार, मदरसे, मस्जिद और ईदगाह को ध्वस्त कर दिया गया. हालांकि, मस्जिद या ईदगाह की संख्या स्पष्ट उपलब्ध नहीं है. रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह कार्रवाई भूमि कानूनों के तहत की गई. हालांकि, कई जगहों पर देखा गया कि सिर्फ मुसलमानों से जुड़े धार्मिक स्थलों और मदरसों पर कार्रवाई की गई, जबकि दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों को छोड़ दिया गया.

गुजरात में कच्छ इलाके में 6 मदरसों और 36 मुस्लिम दुकानों को ध्वस्त किए जाने की जानकारी सामने आई. हालांकि मस्जिदों, मजारों या ईदगाहों की स्पष्ट संख्या नहीं बताई गई, लेकिन कुछ दुकानें मस्जिदों से जुड़ी होने का दावा रिपोर्ट्स में किया गया. कुल मिलाकर यहां पर लगभग 50 जगहों पर गाज गिरी है.

मध्य प्रदेश में उज्जैन की तकीया मस्जिद को बीते साल ढहा दिया गया. इसके अलावा खरगोन और सेंधवा में मस्जिदों के कुछ हिस्सों, जैसे मीनारों को नुकसान पहुंचने की खबरें आईं. हालांकि पूर्ण डेमोलिशन नहीं बताया गया. राम नवमी 2022 की हिंसा के बाद कई मुस्लिम संपत्तियों पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें उज्जैन में 250 से ज्यादा घर और दुकानें प्रभावित बताई गईं.

हालिया, दिनों असम काफी सुर्खियों में रहा. साल 2022 से 2025 के बीच कम से कम 3 मदरसों, जिनमें मोइराबारी, बोर्फिता और कबायटारी, में ध्वस्त कर दिया गया. इसके अलावा कई मस्जिदों और हजारों मुसलमानों के घरों को भी ढहा दिया. मुसलमानों से जुड़े कितने धार्मिक स्थलों और मदरसों पर कार्रवाई की गई है, इसका स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा इन कार्रवाईयों को अपनी सरकार की उपलब्धि के तौर पर पेश करते रहे हैं.

कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हरियाणा और राजस्थान जैसे अन्य बीजेपी शासित राज्यों में छिटपुट घटनाएं सामने आईं, लेकिन वहां स्पष्ट राज्यवार संख्या उपलब्ध नहीं है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में कथित 'पनिशमेंट डेमोलिशन' को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी. इसके बाद कई राज्यों में इस तरह की कार्रवाई जारी है. सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कड़ी फटकार भी लगाई है.

