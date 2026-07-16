/सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कनेक्शन होने के इल्जाम में दो मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार, परिवार ने बताया मासूम

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Bihar News: बिहार के सीतामढ़ी के दो नौजवानों को मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों में शामिल होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है. इन दोनों नौजवानों पर पाकिस्तान के दहशतगर्द तंजीमों के साथ संपर्क में रहने के इल्जाम हैं. इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप के जरिए संबंधित दोनों नौजवान कथित तौर पर पाकिस्तानी हेंडलर्स के संपर्क में थे. गिरफ्तार नौजवान का नाम मोहम्मद अखलाक और मोहम्मद अरमान है, जो सीतामढ़ी के गाढ़ा थाना क्षेत्र के टकौर गाँव का रहने वाले हैं. इस मामले को लेकर दोनों नौजवानों के परिवार वालों ने यह दावा किया है कि संबंधित नौजवान अनपढ़ हैं, पढ़ना-लिखना तक नहीं आता, आखिर वे इस झांसे में कैसे फंस गए?
बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप के जरिए पाकिस्तान से इन लोगों को मॉब लिचिंग और समाज में अशांति फैलाने समेत मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गाइड किया जा रहा था. इन लोगों के मोबाइल से पाकिस्तानी एक कथित दहशतर्ग राणा हसनैन का नंबर बरामद हुआ है, जो इन्हें लगातार ट्रेनिंग देने का काम कर रहा था. वहीं, गांव के मकामी लोग भी इस खबर को लेकर हैरान हैं. मकामी लोगों का मानना है कि यह डिजिटल वक्त है, हो सकता है वे किसी लालच में आ गए होंगे.
संबंधित दोनों नौजवान गुजरात में कपड़ों पर काम करता थे, दोनों नौजवान बकरीद की छुट्टी में अपने घर आए थे. मो अख़लाक़ कुछ दिन पहले ही बिहार के आरा जिले में देहारी मजदूरी करने गया था. वहां से भी कुछ दिन पहले अपने घर आया था. इसी बीच सीतामढ़ी पुलिस को एक इनपुट मिला, जिसके बाद मंगलवार को दोनों नौजवानों को गिरफ्तार किया गया. जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि कटिहार में मुल्क के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देने को लेकर एक मामला 229 /2026 दर्ज किया गया था, जिस केस के मुल्जिमों के साथ इन दोनों नौजवानों का लगातार संपर्क था.