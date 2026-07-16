/सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कनेक्शन होने के इल्जाम में दो मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार, परिवार ने बताया मासूम

Bihar News: बिहार के सीतामढ़ी के दो नौजवानों को मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों में शामिल होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है. इन दोनों नौजवानों पर पाकिस्तान के दहशतगर्द तंजीमों के साथ संपर्क में रहने के इल्जाम हैं. इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप के जरिए संबंधित दोनों नौजवान कथित तौर पर पाकिस्तानी हेंडलर्स के संपर्क में थे. गिरफ्तार नौजवान का नाम मोहम्मद अखलाक और मोहम्मद अरमान है, जो सीतामढ़ी के गाढ़ा थाना क्षेत्र के टकौर गाँव का रहने वाले हैं. इस मामले को लेकर दोनों नौजवानों के परिवार वालों ने यह दावा किया है कि संबंधित नौजवान अनपढ़ हैं, पढ़ना-लिखना तक नहीं आता, आखिर वे इस झांसे में कैसे फंस गए?