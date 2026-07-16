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सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कनेक्शन होने के इल्जाम में दो मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार, परिवार ने बताया मासूम

Bihar News: बिहार के सीतामढ़ी में दो मुस्लिम नौजवानों को मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों में कथित शामिल होनों के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है. जांच एजेंसियों का दावा है कि दोनों सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे. परिवार ने उन्हें बेगुनाह बताया है, जबकि पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 16, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:00 PM IST
सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कनेक्शन होने के इल्जाम में दो मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार, परिवार ने बताया मासूम
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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