राज्य चुनें
Sitapur News: उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में कथित तौर पर अवैध मदरसों के खिलाफ 'बुलडोजर कार्रवाई' की जा रही है. इसके अलावा कई मदरसों को सील भी किया गया है. इस बीच सीतापुर में सरकारी तालाब की जमीन पर बने एक मदरसे के मैनेजमेंट ने जिला प्रशासन के सख़्त आदेश और भारी जुर्माने के बाद उस इमारत को खुद ही गिराना शुरू कर दिया है. सीतापुर के ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) और कलेक्टर, डॉ. राजगणपति आर ने बुधवार को बताया कि यह मामला कचनार इलाके का है. यह कार्रवाई DM की अदालत से धारा 67(5) के तहत जारी आदेश के बाद की गई है, जिसमें अवैध इमारत को तुरंत हटाने और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया था.
DM डॉ. राजगणपति आर ने कहा, "यह कचनार मामले से जुड़ा है. हमने DM की अदालत के ज़रिए धारा 67(5) के तहत आदेश जारी किया था. इस आदेश में साफ़ तौर पर निर्देश दिया गया था कि या तो वे खुद ही उस इमारत तालाब की ज़मीन पर बने मदरसे को हटा लें या फिर प्रशासन द्वारा ज़बरदस्ती हटाए जाने का सामना करें." ज़िला मजिस्ट्रेट ने आगे बताया कि प्रशासन ने तहसीलदार को जारी पिछले आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें आर्थिक जुर्माना भी शामिल था.
10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश
उन्होंने कहा, "हमने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश को मंज़ूरी दी. इसके बाद, आज हमें जानकारी मिली कि उन्होंने खुद ही इसे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है." DM ने ज़ोर देकर कहा कि यह कार्रवाई राज्य में ज़मीन हड़पने के खिलाफ़ बड़े पैमाने पर की जा रही कार्रवाई का हिस्सा है. डॉ. राजगणपति आर ने कहा, "ज़िला प्रशासन सरकार के साफ़ निर्देशों के अनुसार सभी अवैध कब्ज़ों को हटाने और ज़मीन माफ़िया के खिलाफ़ सख़्त कदम उठाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है."
जिला प्रशासन ने क्या कहा?
ज़िला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक संपत्ति पर आगे किसी भी तरह के कब्ज़े पर इसी तरह की सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना लगाया जाएगा. इससे पहले 3 जून को अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले में प्रशासन ने दसना में सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से बने एक मदरसे को गिरा दिया था. ग्रामीण इलाकों के DCP सुरेंद्र नाथ तिवारी ने कहा, "राजस्व विभाग की जांच में पता चला कि सरकारी ज़मीन पर एक अवैध मदरसा बनाया गया था. नोटिस जारी होने के बावजूद, ज़िम्मेदार लोगों ने उस ढांचे को नहीं हटाया. अब राजस्व विभाग इस अवैध निर्माण को गिरा रहा है, जिस व्यक्ति ने सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके यह निर्माण किया था, उसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया जा रहा है."
इनपुट- (ANI)