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UP News: सीतापुर में DM का बड़ा एक्शन, 10 लाख जुर्माने के बाद खुद गिराया जा रहा अवैध मदरसा

Sitapur Madrasa Demolition: सीतापुर में जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद एक कथित अवैध मदरसे को उसका प्रबंधन खुद गिरा रहा है. डीएम के आदेश पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. प्रशासन अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 11, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:32 AM IST
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