जिला प्रशासन ने क्या कहा?

ज़िला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक संपत्ति पर आगे किसी भी तरह के कब्ज़े पर इसी तरह की सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना लगाया जाएगा. इससे पहले 3 जून को अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले में प्रशासन ने दसना में सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से बने एक मदरसे को गिरा दिया था. ग्रामीण इलाकों के DCP सुरेंद्र नाथ तिवारी ने कहा, "राजस्व विभाग की जांच में पता चला कि सरकारी ज़मीन पर एक अवैध मदरसा बनाया गया था. नोटिस जारी होने के बावजूद, ज़िम्मेदार लोगों ने उस ढांचे को नहीं हटाया. अब राजस्व विभाग इस अवैध निर्माण को गिरा रहा है, जिस व्यक्ति ने सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके यह निर्माण किया था, उसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया जा रहा है."