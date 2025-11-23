Jammu में 'श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति' का गठन, SMVDIME में मुस्लिम छात्रों की एंट्री पर विवाद तेज

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के एक कॉलेज में मुस्लिम छात्रों को एडमिशन देने पर काफी विवाद छिड़ा हुआ है. इसको लेकर 'श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति' का गठन हुआ है, जिनका कहना है कि हिंदुओ ंका पैसा हिंदू छात्रों पर ही खर्च होना चाहिए. आइये जानते हैं पूरा मामला
Trending Photos
Jammu Kashmir News: जम्मू में कई अहम हिंदू धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने ट्रेड बॉडीज़ और प्रभावशाली स्थानीय समूहों के साथ मिलकर एक नई समीति 'श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति' का गठन किया है. इस समिति की सदारत कारगिल युद्ध के वीर कर्नल सुखबीर सिंह मांकोटिया करेंगे, इसकी औपचारिक घोषणा सनातन धर्म सभा जम्मू-कश्मीर के प्रधान प्रश्नोतम दादीची ने प्रेस वार्ता के दौरान की गई है.
समिति ने यह ऐलान किया है कि वह श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (SMVDIME) में मुस्लिम छात्रों को दिए गए प्रवेश रद्द कराने के लिए संगठित अभियान शुरू करेगी. समिति से जुड़े सदस्यों का कहना है कि यह मेडिकल संस्थान हिंदू श्रद्धालुओं के योगदान से स्थापित और संचालित होता है. इसलिए उनका तर्क है कि इसकी सीटों का लाभ केवल हिंदू छात्रों को मिलना चाहिए.
समिति के लोगों का कहना है कि जिन 42 मुस्लिम छात्रों को एडमिशन दिया गया है, उनका एडमिशन भी रद्द किया जाए. इस इंस्टीट्यूट में केवल 50 सीटे हैं. एक सदस्य के मुताबिक, "जब संस्थान हिंदू भक्तों के धन से बनाया गया है, तो फायदा भी हिंदू समाज को मिलना चाहिए."समिति का घोषित नारा है ,“Hindu Money for Hindu Cause.”
बीती रोज़ इसी मसले को लेकर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता (LOP) और भाजपा विधायक सुनील शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों के एक डेलिगेशन ने राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी और इस मामले में कार्रवाई करने की गुजारिश की थी.