पैगंबर मोहम्मद (स.) पर विवादित टिप्पणी मामले में नरसिंहानंद होंगे गिरफ्तार? दर्ज हुई FIR
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2898255
Zee SalaamIndian Muslim

पैगंबर मोहम्मद (स.) पर विवादित टिप्पणी मामले में नरसिंहानंद होंगे गिरफ्तार? दर्ज हुई FIR

Uttar Pradesh News: महाराष्ट्र में यति नरसिंहानंद के खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सदर ने FIR दर्ज करवाई है. यह FIR पैगंबर मोहम्मद (स.) के खिलाफ विवादति टिप्पणी करने के मामले की गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 27, 2025, 10:15 AM IST

Trending Photos

पैगंबर मोहम्मद (स.) पर विवादित टिप्पणी मामले में नरसिंहानंद होंगे गिरफ्तार? दर्ज हुई FIR

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में मौजूद दास्ना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहे हैं. वह लगातार मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद (स.) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं. खबर है कि पैगंबर मोहम्मद (स.) के खिलाफ बयानबाजी मामले में महंत यति नरसिंहा नंद की मुश्किलें बढ़ गई है. 

दरअसल, महाराष्ट्र में महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. उनपर इल्जाम है कि वह बीते वर्ष 29 सितंबर को गाजियाबाद के हिंदी भवन में आयोजित प्रोग्राम के दौरान पैगंबर मोहम्मद (स.) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस बयान के बाद मुस्लिम समुदाय ने काफी विरोध भी किया था. 
इसी आपत्तिजनक बयानबाजी की घटना पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सदर ने मुंबरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबरा पुलिस ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ समाज में तफरका फैलाने, पहले से मौजूद दुश्मनी को बढ़ावा देने, सामाजिक एकता को तोड़ने की कोशिश करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. 

गौरतलब है कि इससे पहले भी यति नरसिंहानंद ने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं. साथ ही वह इन वजहों से जेल भी जा चुके हैं. हालांकि वह थमने का नाम नहीं ले रहा और आए दिन विवादित बयान देता रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी हो चुके हैं गिरफ्तार!
वर्ष 2014 में यति नरसिंहानंद को पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद (स.) पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किया था. यति के बयान पर मुस्लिम समाज में आक्रोश पैदा हो गया, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और यति को गिरफ्तार करने की मांग की. विवाद बढ़ता देख पुलिस ने यति को गिरफ्तार किया. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई थी.  

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsFIR against Yati Narsinghanandyati narsinghanandmuslim newsToday News

Trending news

Uttar Pradesh news
मोहम्मद (स.) पर विवादित टिप्पणी मामले में नरसिंहानंद होंगे गिरफ्तार? दर्ज हुई FIR
Uttarakhand
Uttarakhand: जमीयत की याचिका पर HC का सरकार को नोटिस; मदरसों से जुड़ा है मामला
Hyderabad News
भगवा लव-ट्रैप का हुआ खुलासा, रवी कुमार ने पहचान छिपाकर 3 मुस्लिम लड़कियों से की शादी
Turkey
Turkey ने सुझाया Israel को लाइन पर लाने का तरीका; मंत्री बोले उठाना चाहिए ये कदम
gaza
Gaza Hospital में मारे गए 20 लोग कौन? अब हमास ने किया बड़ा दावा
gaza
Gaza: अस्पताल पर हमले करने के बाद क्या बोली इजराइली सेना; मारे गए थे 20 लोग
Pakistan News
धार्मिक विवादों में घिरे आलिमे दीन मोहम्मद अली मिर्जा गिरफ्तार; अकादमी भी सील
Afghanistan news
भारत ने भेजा न्योता; तालिबान मंत्री ने भरी उड़ान की तैयारी...और तभी कुछ ऐसा हो गया..
Rajasthan news
अजमेर दरगाह में मिलादुन्नबी बैनर हटाने पर विवाद; खुद्दाम और कमेटी आमने-सामने
Supreme Court
क़दमों में कानून; दिलों में नफरत का गुबार; मुसलमान न होता तो मौन मर जाते हुज़ूर!
;