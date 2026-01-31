'अब उर्फी जावेद नहीं, गीता भारद्वाज', इस इंफ्लुएंसर के इस्लाम से निकाले जाने के दावे से मचा हड़कंप

Uorfi Javed expelled from Islam controversy: एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर उर्फी जावेद अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. वहीं, अब एक अन्य सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने उर्फी जावेद को लेकर बेहद चौंकाने वाले दावे किए हैं, जिनकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दावा किया है कि एक्ट्रेस उर्फी जावेद को इस्लाम से बाहर कर दिया गया है.

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो में फैजान अंसारी ने कहा कि उर्फी जावेद को लगातार मुस्लिम समुदाय का अपमान करने के चलते समुदाय से अलग करने का फैसला लिया गया है. उन्होंने दावा किया कि यह फैसला मुसलमानों की ओर से लिया गया है. इतना ही नहीं फैजान अंसारी ने यह भी कहा कि उर्फी जावेद का नाम बदलकर अब 'गीता भारद्वाज' रखा गया है.

फैजान अंसारी ने यह दावा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए गए एक वीडियो के जरिए किया है. वीडियो में फैजान अंसारी कहते हैं, "हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? मैं फैजान अंसारी हूं. एक लड़की है जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम खराब कर रही है." उन्होंने कहा, "वह खुद कहती है कि उसे कुरान पर भरोसा नहीं है, उसे इस्लाम पर भरोसा नहीं है और वह मुस्लिम धर्म को नहीं मानती. अब तक उसका नाम मुस्लिम था, उर्फी जावेद. वह बहुत बुरी लड़की है, जिसने पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम खराब किया है और हर मुसलमान उसे गालियां देता है."

फैजान ने आगे कहा, "इसकी वजह से हम मुसलमानों ने एक खास फैसला लिया है कि उर्फी जावेद अब मुसलमान नहीं रही. इसके लिए मैंने ऑल इंडिया मुस्लिम कम्युनिटी के मुखिया मौलाना को एक लिखित पत्र दिया है. मैंने उनसे इजाजत नहीं ली है, बल्कि उन्हें यह जानकारी दी है कि उर्फी जावेद अब मुसलमान नहीं है." उन्होंने कहा कि "उर्फी जावेद का मुस्लिम समुदाय से कोई लेना-देना नहीं है और उसका नया नाम गीता भारद्वाज है."

फैज़ान अंसारी ने खुद को मुसलमानों की ओर से फैसला सुनाने वाला बताते हुए कहा, "मैं यह बात सार्वजनिक रूप से घोषित कर रहा हूं ताकि हर कोई जान सके कि उर्फी जावेद अब मुसलमान नहीं है. उसका नाम गीता भारद्वाज है. हम सभी मुसलमानों ने यह फैसला लिया है. मैंने मौलाना को लिखित पत्र दिया है और उसे इस वीडियो के साथ जोड़ रहा हूं." उन्होंने कहा, "मैं इसे ट्वीट भी करूंगा ताकि यह संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचे. कृपया इसे फॉरवर्ड करें ताकि लोगों को पता चले कि अगर कोई मुसलमानों का नाम खराब करता है तो क्या होता है. आज से उर्फी जावेद का नाम गीता भारद्वाज है. इसलिए उसे उर्फी जावेद न कहें. मुस्लिम समुदाय या समाज में उसकी कोई जगह नहीं है. सबूत के तौर पर मैं यह पत्र भी जोड़ रहा हूं. शुक्रिया."

उर्फी जावेद को लेकर बात करें तो वह अपने बोल्ड और अलग तरह के कपड़ों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. अपने पहनावे के चलते वह अक्सर विवादों में भी घिरी रहती हैं और सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरती रही हैं. फैजान अंसारी भी एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर एक मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं और आए दिन इस पर अलग-अलग विषयों पर कंटेंट पोस्ट करते हैं.

