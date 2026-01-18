गोल्डन टेंपल में वजू बनाना पड़ा महंगा, विरोध के बाद सुबहान रंगरेज को मांगनी पड़ी माफी

Advertisement
Golden Temple Wudu Controversy​: सिख समुदाय के पवित्र गोल्डन टेंपल के परिसर में स्थित सरोवर में मुस्लिम युवक द्वारा वजू बनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. सरोवर में वजू बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. लोगों का कहना है कि आरोपी मुस्लिम युवक के द्वारा वजू बनाने से सरोवर का अपमान हुआ. वहीं, आरोपी युवक ने माफी मांग ली है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Jan 18, 2026, 08:56 AM IST

Golden Temple Wudu Controversy​: पंजाब के अमृतसर स्थित सिख समुदाय के पवित्र हरमंदिर साहिब (गोल्डन टेंपल) में एक मुस्लिम युवक द्वारा वजू बनाने पर विवाद हो गया है. दरअसल, सुबहान रंगरेज (Subhan Rangrreez) नाम के एक मुस्लिम युवक ने हरमंदर साहिब के प्रांगण में स्थित सरोवर के पानी से वजू किया. वजू के दौरान सरोवर में ही कुल्ली (गरारा) किया. आरोपी युवक ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. 

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सिख समुदाय के लोगों ने आपत्ति व्यक्त की. सिख समुदाय के लोगों ने कहा कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि सिख समुदाय में उस सरोवर को पवित्र माना जाता है और उसमें कुल्ली (गरारा) करना आपत्तिजनक है. हालांकि विवाद बढ़ने के बाद आरोपी युवक ने बिना शर्त माफी मांग ली है. 

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सुबहान रंगरेज की गलती को नादानी बताते हुए कहा कि शायद वह भक्ति दिखा रहा था, भले ही उसे सिख नियमों के बारे में जानकारी न हो. बता दें कि सुबहान रंगरेज सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर है, वह हाल ही में हरमंर साहिब घुमने गया था. सुबहान रंगरेज ने हरमंदिर साहिब से कई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसमें वह सिख समुदाय की तारीफ करता नजर आ रहा है. साथ ही सुबहान रंगरेज सभी समुदाय में भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहा है. 

वहीं, इस मामले पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य सचिव कुलवंत सिंह ने कहा कि हिंदू समुदाय और सिख समुदाय के लोगों को इन परंपराओं और मर्यादाओं के बारे में जानकारी रहती है. उन्होंने आगे कहा कि दूसरे धर्म के लोगों को इन चीजों की जानकारी न होती है, इस वजह से गलती हो जाती है. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

muslim news, Wudu Inside Golden Temple Sarovar, minority news

