वर्दी में थे रिश्वतखोर, पैसों की कर रहे थे मांग, जफरूद्दीन की शिकायत पर 8 पुलिसकर्मी निलंबित

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में कबाड़ करोबारी जफरूद्दीन से SOG की एक टीम ने 30 हजार रुपये की रिश्वत ली. इसके अलावा 40 हजार रुपये और मांग रहे थे. जफरूद्दीन ने इस मामले की शिकायत अधिकारियों से की, जिसके बाद संबंधित SOG की टीम को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें संबंधित SOG टीम के प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मी शामिल हैं. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 16, 2026, 11:58 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के संभल में कबाड़ी का काम करने वाले जफरूद्दीन से 30 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में एक SOG टीम को निलंबित कर दिया गया है. इस टीम में प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मी थे. यह कार्रवाई तब हुई, जब पीड़ित जफरूद्दीन ने SOG की टीम द्वारा रिश्वत लेने की शिकायत संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई से की. शिकायत मिलने के बाद इस मामले का जायजा लिया गया, जिसमें आरोप सही निकले. SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कार्रवाई करते हुए संबंधित SOG की पूरी टीम को निलंबित कर दिया.

दरअसल, बीते 2 फरवरी को मुरादाबाद के बिलारी निवासी जफरुद्दीन बाइक से अपने बेटे के साथ मोबाइल की प्लेट का कबाड़ लेकर संभल के लाडम सराय की ओर जा रहे थे. इस दौरान SOG की टीम ने दोनों बाप-बेटे को रोक लिया और हिरासत में लेकर पुलिस चौकी चौधरी सराय ले गए. साथ ही कबाड़ को भी जब्त कर लिया.

यहां SOG की टीम ने दोनों बाप-बेटे को छोड़ने के लिए 30 हजार रुपये की रिश्वत ली. इसके बाद SOG की टीम ने कबाड़ वापस करने के लिए फिर से 40 हजार रुपये रिश्वत की मांग की. इसके बाद पीड़ित जफरूद्दीन ने  अधिकारियों से इस मामले की शिकायत कर दी. मामले की जांच में जफरूद्दीन द्वारा लगाए गए आरोप सही निकले, जिसके बाद SOG की उस टीम को निलंबित कर दिया गया. निलंबित किए गए SOG टीम के प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मियों के नाम इस प्रकार है. मोहित चौधरी, हेड कांस्टेबल कुलवंत, अरशद, कांस्टेबल अजनबी, आयुष, विवेक, बृजेश और हिरेश को निलंबित कर दिया है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

muslim newsScrap Dealer Complaint SOG Team SuspensionUttar Pradesh newsminority newsToday News

