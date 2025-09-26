Sohrabuddin Case: भाई रुबाबुद्दीन ने HC का किया रुख; CBI स्पेशल कोर्ट के फैसले से खफा

Sohrabuddin Case: सोहराबुद्दीन शेख, जिनकी कथित तौर पर गुजरात पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई थी, उनके भाई रुबाबुद्दीन शेख ने बुधवार (24 सितंबर, 2025) को मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है. इसमें उन्होंने दिसंबर 2018 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जरिए बरी करने के आदेश को चुनौती दी है. बता दें, आरोप लगे थे कि ये मुठभेड़ फर्जी है.

सोहराबुद्दीन के भाई ने दायर की याचिका

मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अखंड की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की और पूछा कि इतने लंबे वक्त के बाद फैसले को चुनौती क्यों दी जा रही है. इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि ट्रायल के दौरान दर्ज 118 गवाहियों को नज़रअंदाज़ कर दिया गया था.

पीठ ने इस पर कहा कि जब गवाह का बयान दर्ज होता है, तो उस पर गवाह के हस्ताक्षर होते हैं. अगर कोई बयान गलत है, तो गवाह को उसी दिन आवेदन देना चाहिए. अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वे कानून के प्रावधानों की जांच करें और गवाहों की लिस्ट बनाकर एक चार्ट तैयार करें. इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

क्या है मामला?

सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में 22 आरोपियों पर मुकदमा चला था. 2018 में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. अदालत ने कहा था कि आरोपियों पर लगे अपराध उनकी सरकारी ड्यूटी निभाने के दौरान और पद के अधिकार का उपयोग करते हुए किए गए थे. अदालत ने यह भी कहा था कि यदि यह माना भी जाए कि उन्होंने अपने अधिकार से ज्यादा किया, तब भी उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197 के तहत संरक्षण प्राप्त है, जो न्यायाधीशों और सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने से संबंधित है.

विशेष सीबीआई जज एस.जे. शर्मा ने फैसले में कहा था कि अभियोजन पक्ष कोई ठोस दस्तावेज़ी या ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाया, जिससे कथित साजिश साबित हो सके. सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन शेख ने इस फैसले पर असंतोष जताया था. वहीं, सीबीआई ने अपने अंतिम तर्क में माना था कि जांच और केस में कई खामियां रह गईं. एजेंसी ने यह भी कहा था कि गवाहों के बयान घटना के लगभग 12 साल बाद दर्ज किए गए, जिससे केस कमजोर हुआ.