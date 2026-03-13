Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3140023
Zee SalaamIndian MuslimUS की सियासत में मचा हाहाकार, ट्रंप की नीति से नाराज मुस्लिम महिला सदस्य का इस्तीफा

US की सियासत में मचा हाहाकार, ट्रंप की नीति से नाराज मुस्लिम महिला सदस्य का इस्तीफा

Sameerah Munshi Resigns from US Religious Freedom Committee: अमेरिका में सियासी हलचल तब बढ़ गई जब समीरा मुंशी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धार्मिक स्वतंत्रता समिति से विरोध में इस्तीफा दे दिया. उन्होंने ट्रंप प्रशासन को "भ्रष्ट और खतरनाक" बताते हुए ईरान नीति, फिलिस्तीन में नरसंहार और आयोग में मुस्लिमों के प्रति भेदभाव करने जैसे गंभीर आरोप लगाए.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 13, 2026, 11:51 PM IST

Trending Photos

समीरा मुंशी (PC-सोशल मीडिया)
समीरा मुंशी (PC-सोशल मीडिया)

US News: अमेरिकी सरकार और डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों को लेकर लगातार आलोचना झेल रहे हैं. अमेरिकी सियासत में उस समय हलचल मच गई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धार्मिक स्वतंत्रता समिति की इकलौती मुस्लिम महिला सदस्य ने पद छोड़ने का ऐलान कर दिया. इस मौके पर उन्होंने न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि ट्रंप सरकार की नीतियों को भ्रष्ट और खतरनाक प्रशासन करार दिया. 

दरअसल, अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता समिति में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला समीरा मुंशी ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार की नीतियों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया. समीरा मुंशी ने कहा कि वह विरोध में पद छोड़ रही हैं. उनके इस कदम की पूरे अमेरिका में तारीफ हो रही है, और सोशल मीडिया पर भी मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. 

समीरा मुंशी ने इसका ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर किया. समीरा की यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है. उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा वह व्हाइट हाउस की धार्मिक स्वतंत्रता आयोग में राष्ट्रपति के जरिये नियुक्त सदस्य और सलाहकार के रूप में काम कर रही थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

समीरा ने कहा कि उनका इस्तीफा प्रशासन की उन नीतियों के खिलाफ है जिन्हें उन्होंने देश के भीतर और विदेशों में "अन्याय और अत्याचार" बताया. अपनी पोस्ट के साथ उन्होंने एक विस्तृत लेख भी शेयर किया. इस पोस्ट में उन्होंने अपने इस्तीफा देने की वजहों को विस्तार से बताया है. अपने लेख में समीरा ने कहा कि वह दो घटनाओं के विरोध में पद छोड़ रही हैं, जिन्हें उन्होंने बेहद चिंताजनक बताया.

यह भी पढ़ें: Israel US War: क्या सीज फायर की पेशकश कर ईरान के सामने सरेंडर हो चुके हैं ट्रम्प?

पहला मामला आयोग की सदस्य कैरी प्रेजन बोलर को पद से हटाने का है. समीरा के मुताबिक, कैरी प्रेजन बोलर को फिलिस्तीन को लेकर उनके विचारों की वजह से हटाया गया है. दूसरी वजह, उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सरकार की उस कार्रवाई को बताया, जिसे उन्होंने "गैरकानूनी जंग" कहा. समीरा का कहना है कि यह कार्रवाई संविधान या संसद की स्पष्ट मंजूरी के बिना की गई.

अपने इस्तीफा के दौरान समीरा मुंशी ने ट्रंप प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि आयोग के कुछ सदस्यों ने उनके धर्म का मजाक उड़ाया और उनके समुदाय के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया. उन्होंने बताया कि 2025 में जब उन्होंने यह पद स्वीकार किया था, तब उनका मकसद आयोग के भीतर "समझदारी की आवाज" बने रहना था.

समीरा मुंशी का कहना है कि अमेरिका में मुसलमानों के अधिकारों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है और उनके अस्तित्व को नफरत भरे भाषणों के जरिए सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि उनका परिवार, जिसमें ईसाई और मुस्लिम दोनों सदस्य हैं, धार्मिक भेदभाव और उत्पीड़न से बचने के लिए अमेरिका आया था. इसी अनुभव ने उनके भीतर धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता पैदा की और उन्हें यह यकीन दिलाया कि अमेरिका सभी धर्मों के लोगों के लिए सुरक्षित स्थान है.

हालांकि, समीरा मुंशी का कहना है कि जिस आयोग में वह काम कर रही थीं, वहां उन्हें अलग तरह की सियासत और छिपे हुए मकसद दिखाई दिए. उन्होंने आरोप लगाया कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपनी धार्मिक मान्यताओं को खुलकर जाहिर करने वाले लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा रही है और उनकी जान तक खतरे में डाली जा रही है, ताकि एक खास सियासी एजेंडा आगे बढ़ाया जा सके.

यह भी पढ़ें: अमेरिकी विमानवाहक पोत Abraham Lincoln पर ईरान ने किया हमला! जानें अमेरिका ने क्या कहा?

इस मामले में उन्होंने प्रेजन-बोलर को हटाए जाने का उदाहरण दिया. समीरा के मुताबिक, फिलिस्तीन पर उनका धार्मिक रुख आयोग के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ मान लिया गया. समीरा ने ट्रंप प्रशासन पर ईरान में बच्चों और आम नागरिकों की हत्या का भी आरोप लगाया. उन्होंने इजरायल का नाम लिए बगैर कहा कि यह कार्रवाई एक "नरसंहार करने वाले राज्य" के दबाव में की गई है.

समीरा ने कहा, "अमेरिकी अवाम इस आक्रामकता के खिलाफ है, लेकिन हमारे टैक्स का पैसा उसी हिंसा को बढ़ावा देने में लगाया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं. यह हिंसा चाहे फिलिस्तीनी हों या अब ईरानी में हो." उन्होंने यह भी साफ किया कि वह किसी डर या दबाव की वजह से इस्तीफा नहीं दे रही हैं. उन्होंने कहा कि आयोग, सरकार या किसी हित समूह से जुड़े लोगों की धमकियों की वजह से उन्होंने पद नहीं छोड़ा, बल्कि आयोग के भीतर हो रहे अन्याय की वजह से यह कदम उठाया.

इस दौरान समीरा मुंशी ने डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल पर भी निशाना साधा.  उन्होंने अपने बयान में कहा, "मैं इजराइल से पहले अमेरिका का समर्थन करती हूं और दुर्भाग्य से इसका मतलब है कि मैं ट्रंप या इस सरकार का समर्थन नहीं कर सकती."

मुंशी ने प्रेजन-बोलर का समर्थन भी किया. प्रेजन-बोलर ने गुरुवार को एक्स पर बताया था कि राष्ट्रपति, जो आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, ने उन्हें पद से हटा दिया. उनके मुताबिक यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि उन्होंने ग़ज़ा में इजराइल के जरिये किए जा रहे नरसंहार का विरोध किया था और उन लोगों का भी विरोध किया था जो उनके एंटी-जायोनिस्ट विचारों को यहूदी विरोधी बताते हैं.

उनकी बर्खास्तगी से पहले फरवरी में आयोग की बैठक का एक वीडियो भी वायरल हुआ था. इस वीडियो में वह तीखी बहस करते हुए नजर आई थीं. उन्होंने कैथोलिक धर्म और जायोनिज्म का एक-दूसरे से कोई जोड़ नहीं हैं. समीरा मुंशी रिलीजियस फ्रीडम इंस्टीट्यूट की डॉयरेक्टर भी रह चुकी हैं. उन्होंने बताया था कि सितंबर 2025 के बाद से आयोग के कार्यक्रम में खुद को अलग-थलग महसूस करती थीं.

समीरा ने कहा कि जब उन्होंने आयोग के सामने गवाही दी और स्कूलों में फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपनी संवैधानिक रूप से संरक्षित अभिव्यक्ति के अधिकार की बात रखी, तब से उनके साथ व्यवहार बदल गया. उन्होंने कहा, "फिलिस्तीन पर गवाही देने के बाद मुझे हर सुनवाई से पहले गवाहों की लिस्ट मिलना बंद हो गई. मुझे नहीं पता यह संयोग था, संगठनात्मक समस्या थी, कोई गलतफहमी थी या सच में उन्होंने मेरी गवाही को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया."

यह भी पढ़ें: ईरान ने मिसाइल से गिराया अमेरिकी रीफ्यूलिंग विमान? जानें ट्रंप प्रशासन का जवाब

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

US NewsDonald TrumpSameerah Munshimuslim news

Trending news

US News
US की सियासत में मचा हाहाकार, ट्रंप की नीति से नाराज मुस्लिम महिला सदस्य का इस्तीफा
Bihar News
पटना महावीर मंदिर ने पेश की भाईचारे की मिसाल, रोजेदारों के लिए किया इफ्तारी का आयोजन
Trump Surrendered
Israel US War: क्या सीज फायर की पेशकश कर ईरान के सामने सरेंडर हो चुके हैं ट्रम्प?
Delhi news
शाहरुख पठान की 11वीं जमानत याचिका भी खारिज, मार्च 2020 से जेल में हैं बंद
muslim news
आकिब ने समरीन से किया था प्रेम विवाह, फिर क्यों की हत्या; पुलिस ने उठाया पर्दा!
muslim news
"यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है" लिखने वाले 2 महिलाएं समेत तीन आरोपी गिरफ्तार
Assam news
"गलती हुई थी लेकिन फिर मुसलमानों पर गोली चलाने वाला वीडियो पोस्ट करूँगा"
Bihar News
मधेपुरा में विनोद की हैवानियत, गहने लेने आई मुस्लिम महिला और बेटी पर फेंका तेजाब
Ramadan 2026
रमज़ान के पहले दो अशरे में करोड़ों लोगों ने किया उमराह, आंकड़े जान हो जाएंगे खुश
UP News
UP News: मदरसों की जांच पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब