आगरा में मजार तोड़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मुस्लिम समाज ने प्रशासन से की ये बड़ी मांग

Uttar Pradesh News: आगरा में कुछ असामाजिक तत्वों ने मजार तोड़कर इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुस्लिम समाज को समझाया और मजार की मरम्मत कराई. अब मुस्लिम समाज ने मांग की है कि इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 10, 2026, 04:52 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के आगरा के थाना जगदीशपुरा इलाके में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक मजार को तोड़ दिया और इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश की. इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया था, लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों की समझदारी ने उस साजिश को नाकाम कर दिया.

आगरा जिले के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 12A में उस वक्त हलचल मच गई जब इलाके में बनी एक मजार को कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया और मज़ार पर पड़ी चादर को फेंक दिया. लेकिन वक्त रहते पुलिस ने हालात संभाला और अब मजार की मरम्मत भी करा दी गई है. माना जा रहा है कि इस हरकत के जरिए इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी.

मजार तोड़ने की घटना की जानकारी मिलते ही जगदीशपुरा थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को संभाल लिया. पुलिस ने लोगों से शांति और अमन बनाए रखने की अपील की. इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने भी समझदारी और सब्र का परिचय दिया. लोगों ने पुलिस का पूरा सहयोग किया और किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं होने दिया. 

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टूटी हुई मजार की मरम्मत करा दी. मरम्मत के बाद वहां चादरपोशी भी की गई और इलाके में अमन और भाईचारे का पैगाम दिया गया. अब मुस्लिम समाज के लोगों की मांग है कि इस हरकत को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए. वहीं पुलिस भी मजार की मरम्मत कराने के बाद अब आरोपी की तलाश में जुट गई है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsAgra Mazar Vandalismminority newsToday News

