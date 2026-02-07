Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimफतेहपुरछ: मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने पर बवाल, मुस्लिम समुदाय ने SP से की ये बड़ी मांग

फतेहपुरछ: मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने पर बवाल, मुस्लिम समुदाय ने SP से की ये बड़ी मांग

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कुछ लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को खुशी मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका. इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने SP से शिकायत की और मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

प्रतीकात्मक तस्वीर
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बरेली में मुस्लिम समुदाय को अपने निजी मकान में जुमे की नमाज पढ़ने से रोका गया और लगभग 12 नमाजियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने यह कार्रवाई स्थानीय हिंदू समुदाय की शिकायत पर की. अब फतेहपुर में भी वहां के कुछ स्थानीय हिंदू व्यक्ति ने मस्जिद में नमाज पढ़ने पर ऐतराज व्यक्त किया है. उन व्यक्तियों ने फतेहपुर की खुशी मस्जिद में मुस्लिम समुदाय को नमाज पढ़ने से रोका है. इस घटना के बाद गांव के वकील मोइनुद्दीन जफर, मुहम्मद आसिफ, यासीन, नवाब और अन्य ग्रामीणों ने एसपी से शिकायत की है.

यह मामला फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मोई गांव का है. SP को दी गई अर्जी में आरोप लगाया गया है कि मस्जिद 1963 से बनी हुई है और इसमें हमेशा से नमाज़ पढ़ी जाती रही है. मुस्लिम समुदाय ने बताया कि खुशी मस्जिद वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड भी है, इसके बावजूद गांव के कुछ बदमाश नमाज पढ़ने में रुकावट डाल रहे हैं और गांव की शांति और सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं.

मुस्लिम समुदाय ने बताया कि एक व्यक्ति जिसके खिलाफ कई FIR दर्ज हैं. वह लगातार परेशान कर रहा है. हाल ही में गांव में एक धर्मस्थल तोड़ने की घटना में भी वह शामिल था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था. आरोप है कि वह व्यक्ति अनजान लोगों के साथ आता है और लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना करता है.

शिकायत करने वालों का कहना है कि वे मस्जिद में शांति से नमाज पढ़ते हैं, न तो माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं और न ही कोई शोर मचाते हैं. मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि रमजान का महीना आ रहा है, जिसे देखते हुए नमाज पढ़ने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए. शिकायत कर्ताओं ने SP से शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

