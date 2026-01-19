सोनभद्र में मंदिर के दीवार पर निशान ऊंचाई पर, क्या सच में पेशाब हुआ? जांच से खुलेगा राज

Sonbhadra News: सुबह का वक्त था, मंदिर में घंटियों की जगह गुस्से और नाराजगी की आवाजें गूंजने लगीं धार्मिक आस्था से जुड़े एक स्थान पर हुए कथित अनैतिक कृत्य की खबर फैलते ही पूरा गांव तनाव में फैल गया और कुछ ही घंटों में इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया. यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की है.

मिली जानकारी के मुताबिक, आरोप है कि सोनभद्र जिले के करमा थाना क्षेत्र के बहेरा गांव में स्थित शिव मंदिर परिसर में धर्म विशेष के कुछ बच्चों के जरिय अमर्यादित कृत्य और आपत्तिजनक नारेबाजी की गई. इतना ही नहीं शिव मंदिर परिसर में चार से पांच नाबालिग बच्चों ने पेशाब किया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली नारेबाजी की. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में तनाव का माहौल बन गया.

पेशाब करने के आरोप पर संदेह क्यों?

इसकी एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें कुछ लोग यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि समुदाय विशेष के लोगों ने मंदिर में पेशाब कर दिया. हालांकि, उनके आरोपों पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. इसकी वजह यह है कि कथित पेशाब के निशान दीवार पर काफी ऊपर है. जिस तरह से पेशाब के निशान हैं, एक आम इंसान कि इतनी ऊपर से पेशाब करना नामुमकिन है. पेशाब किसने किया है, यह पुलिस की जांच के बाद ही पता चल सकेगा. पुलिस के मुताबिक, आरोपी नाबालिग है, ऐसे पेशाब करने का आरोप और भी संदेहास्पद हो जाता है.

किसी ने इसकी सूचना हिंदू संगठनों को दे दी. मौके पर पहुंचे हिंदूवादी संगठनों ने गांव के कुछ ग्रामीणों के साथ हंगामा करने लगे. सभी ने आरोपियों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी. हालात बिगड़ते देख पुलिस और प्रशासन को तुरंत मोर्चा संभालना पड़ा. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

पुलिस ने तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया

बताया जा रहा है कि सोमवार (19 जनवरी) की सुबह जैसे ही यह खबर फैली कि शिव मंदिर परिसर में इस तरह की घटना हुई है, लोग भड़क उठे. करमा थाना पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में करने की कोशिश की. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. मौके पर मौजूद एएसपी अनिल कुमार ने बताया कि हिरासत में लिए गए तीनों आरोपी नाबालिग हैं. उनसे विधिक प्रक्रिया के तहत पूछताछ की जा रही है उन्होंने बताया कि इस घटना में कुल पांच आरोपी शामिल बताए जा रहे हैं और बाकी दो की तलाश जारी है.

तनाव को देखते हुए मंदिर परिसर और पूरे गांव में पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई हैं. कुछ ही देर में एडीएम नमामिगंगे रोहित यादव, एएसपी अनिल कुमार, सीओ घोरावल राहुल पांडेय, तहसीलदार अमित कुमार सिंह सहित कई थानों की पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों ने दावा किया कि यह शिव मंदिर दशकों पुराना आस्था का केंद्र है. पहले मंदिर इसी इलाके में तालाब के पास था, लेकिन वहां लगातार अनैतिक घटनाएं होने लगी थी. इसके बाद ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से आबादी के बीच नया शिव मंदिर बनवाया था. तालाब के पास पुराने शिव मंदिर के अवशेष आज भी मौजूद हैं.

हिंदूवादी संगठन के लोगों ने आरोप लगाया कि तालाब की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है. इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एडीएम रोहित यादव ने तहसीलदार और राजस्व टीम को तालाब की जमीन की नपाई कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए. जैसे ही राजस्व टीम कार्रवाई के लिए पहुंची, अतिक्रमण करने वालों में हलचल मच गई. कई लोगों ने खुद ही अपने कब्जे हटाने शुरू कर दिए. मौके पर बुलडोजर भी पहुंचा है और बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है. फिलहाल गांव में हालात शांतिपूर्ण बनी हुई है. तीन थानों की फोर्स तैनात है और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है

पुलिस ने क्या कहा?

मामले को लेकर एएसपी अनिल कुमार ने बताया कि गांव में एक मंदिर है, जहां दूसरे समुदाय के कुछ नाबालिग बच्चों जरिये ऐसा काम किया गया, जो अनैतिक और गैरकानूनी है. जब दूसरे समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया तो नोकझोंक भी हुई सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कुल पांच आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनमें तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है. बाल अपचारियों के संबंध में जो भी कानूनी प्रक्रिया है, उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी

एडीएम नमामिगंगे रोहित यादव ने बताया कि घटना के दौरान यह भी जानकारी मिली कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है. इसी को लेकर राजस्व टीम को मौके पर भेजा गया है और सभी जरूरी कार्रवाई की जा रही है. जो भी इस मामले में गलत पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

