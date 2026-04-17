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Zee SalaamIndian Muslimप्यार को पुलिस ने दिया धर्मांतरण और साजिश का नाम, पांच मुस्लिम नौजवानों पर FIR दर्ज

प्यार को पुलिस ने दिया धर्मांतरण और साजिश का नाम, पांच मुस्लिम नौजवानों पर FIR दर्ज

UP Religious Conversion Case: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से कथित धर्मांतरण का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, कुछ लोग आदिवासी महिलाओं को लालच देकर उनसे शादी कर जबरन धर्मांतरण कराते थे. पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अलग-अलग एंगल से मामले की जांच की जा रही है.   

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 17, 2026, 04:07 PM IST

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प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

Sonbhadra News Today: उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के आरोप में लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है. आए दिन इस तरह के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बालिग जोड़ों की आपसी सहमति के बावजूद उन पर मुकदमा दर्ज कर जेल में डाल दिया जाता है. इसी तरह का एक और मामला प्रदेश के सोनभद्र जिले से सामने आया है, जहां आदिवासी महिलाओं का जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. 

यह पूरा मामला प्रदेश के सोनभद्र जिले का है. यहां आदिवासी महिलाओं से विवाह कर कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराने के आरोप सामने आया है. आरोपियों में समुदाय विशेष के लोगों का नाम देखकर पुलिस भी एक्टिव हो गई है. यह पूरा मामला दुद्धी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

कथित धर्मांतरण के दावे को लेकर पुलिस ने बताया कि आरोप है कि कुछ लोगों ने आदिवासी महिलाओं को अलग-अलग तरह का लालच देकर उनके साथ शादी की है. पुलिस ने दावा किया कि शादी जैसे पवित्र संबंध का नाजायज फायदा उठाते हुए धर्म परिवर्तन कराने की बात सामने आई है. इस तरह के आरोप सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने हैरानी जताई.

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पुलिस ने धर्मांतरण के आरोपियों को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है. पुलिस ने बताया कि जांच के बाद जिन पांच आरोपियों का नाम सामने आया है, उनमें से एक शख्स छत्तीसगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि अन्य चार आरोपी बघाडू क्षेत्र के रहने वाले हैं. पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें तनवीर, जाकिर हुसैन, मुस्तकीम अंसारी, गुलाम सरवर और मुहम्मद इमरान के नाम शामिल हैं.

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आरोप है कि इन लोगों ने आदिवासी महिलाओं से विवाह कर उनके साथ संबंधों का फायदा उठाया और आगे चलकर धर्म परिवर्तन कराने की प्रक्रिया में शामिल रहे. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दुद्धी कोतवाली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अब इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर रही है और इससे जुड़े सभी तथ्यों को खंगाला जा रहा है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपों की हर पहलू से जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस टीम सभी आरोपियों और संबंधित पहलुओं की पड़ताल में जुटी हुई है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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