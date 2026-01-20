मंदिर में पेशाब का आरोप, छावनी में तब्दील हुआ सोनभद्र का बहेरा गांव

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimमंदिर में पेशाब का आरोप, छावनी में तब्दील हुआ सोनभद्र का बहेरा गांव

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में एक शिव मंदिर में पेशाब करने के कथित मामले के बाद संबंधित गांव में तनाव फैल गया है. इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें तीन नाबालिग भी हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 20, 2026, 06:27 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के बहेरा गांव में स्थित एक शिव मंदिर परिसर में विशेष समुदाय के कुछ बच्चों द्वारा पेशाब करने और आपत्तिजनक नारेबाजी किए जाने के बाद गांव में तनाव का माहौल है. गांव में दो समुदायों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

इस पूरे मामले में पुलिस ने अब ताजा कार्रवाई करते हुए कुल 10 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है. इनमें से तीन आरोपी नाबालिग हैं, जिन्हें हिरासत में लेकर विधिक प्रक्रिया के तहत पूछताछ की जा रही है. वहीं सात अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

शिव मंदिर में पेशाब करने और नारेबाजी करने के मामले को लेकर हिंदू संगठनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस और प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा. मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एडीएम नमामि गंगे रोहित यादव, एएसपी अनिल कुमार, सीओ घोरावल राहुल पांडेय, तहसीलदार अमित कुमार सिंह सहित कई थानों की पुलिस फोर्स और राजस्व विभाग की टीम पहुंची. अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया-बुझाया, जिसके बाद स्थिति कुछ हद तक शांत हुई. गांव में फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है और तीन थानों की फोर्स लगातार गश्त कर रही है.

ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि यह शिव मंदिर दशकों पुराना आस्था का केंद्र है. पहले यह मंदिर गांव के पास स्थित तालाब के किनारे था, लेकिन वहां लगातार हो रही अनैतिक गतिविधियों के चलते ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से नया शिव मंदिर आबादी के बीच बनवाया था. पुराने शिव मंदिर के अवशेष आज भी तालाब के पास मौजूद हैं. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि तालाब की सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsSonbhadra Village Shiv Temple pee Incidentminority newsToday News

