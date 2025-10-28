Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

सोनू निगम ने अजान की आवाज सुनते ही रोक दी परफॉर्मेंस, लोगों ने 2017 का बयान याद दिला कर किया ट्रोल

Sonu Nigam Live Concert in Srinagar: श्रीनगर में सोनू निगम का अजान के वक्त परफॉर्मेंस रोकना उनके सम्मान और धार्मिक सद्भाव का उदाहरण बन गया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. हालांकि, 2017 में अजान को लेकर दिए गए सोनू निगम के बयानों को याद दिलाकर सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Oct 28, 2025, 04:15 PM IST

श्रीनगर में अजान की आवाज सुकर सोनू निगम ने रोकी परफॉर्मेंस
Srinagar News Today: मशहूर गायक सोनू निगम अपनी बेहतरीन गानों को लेकर पूरी दुनिया में मशहूर हैं. दुनिया के हर कोने में लोग उनके गानों को गुनगुनाते हुए मिल जाएंगे. सोनू निगम एक बार फिर सुर्खियों में हैं, इसकी वजह है श्रीनगर में उनका लाइव कॉन्सर्ट. इसकी वजह है कि सोनू निगम ने अजान की आवाज सुनकर लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अपनी परफॉर्मेंस रोक दी. इसकी उनके फैंस ने जमकर सराहना की. 

श्रीनगर में जैसे ही शहर की मस्जिदों से अजान की आवाज गूंजी, सोनू निगम ने मंच पर गाना रोक दिया और सभी से दो मिनट का वक्त मांगा. इस दौरान पूरे हॉल में तालियों की गूंज सुनाई पड़ी. यह कॉन्सर्ट डल झील के पास स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (SKICC) में आयोजित किया गया था. यह कार्यक्रम रेडिको खेतान लिमिटेड के नए ब्रांड 'द स्पिरिट ऑफ कश्मीर' के लॉन्च का हिस्सा था. 

अजान की आवाज सुन रोकी परफॉर्मेंस

सोनू निगम जब गाना गा रहे थे, तभी उन्होंने अचानक अपने बैंड को रुकने का इशारा किया और दर्शकों से कहा, "प्लीज मुझे दो मिनट दें, यहां अजान शुरू होने वाली है." सोनू निगम की इस संवेदनशीलता पर दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाकर उनकी तारीफ की. जैसे ही अजान खत्म हुई, उन्होंने फिर से अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर दी.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है, "सिंगर सोनू निगम ने श्रीनगर के SKICC में चल रहे कॉन्सर्ट के दौरान अजान की आवाज आने पर अपनी परफॉर्मेंस रोक दी और दर्शकों से शांति बनाए रखने की अपील की. उनके इस सम्मानजनक कदम पर दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं."

यूजर्स ने 2017 के उनके बयान की दिलाई याद

सोनू निगम का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. कई लोगों ने उनके इस कदम की तारीफ की. वहीं, कुछ लोगों ने उनके 2017 वाले पुराने बयान की याद दिला दी. यूजर्स ने 2017 में अजान को लेकर दिए गए उनके पुराने बयानों की आलोचना की. जबकि कुछ ने सोनू निगम के इस कदम की तारीफ की. 

दरअसल, सोनू निगम साल 2017 में सोल मीडिया पर दिए गए अपने एक बयान को लेकर विवादों से घिर गए थे. सोनू निगम की पूरी दुनिया में विरोध हुआ था. सोशल मीडिया एक्स (पहले ट्विटर) पर लाउडस्पीकर से अजान देने को लेकर सवाल उठाया था. उन्होंने लिखा था, "मैं मुस्लिम नहीं हूं, इसके बावजूद मुझे हर सुबह अजान से जगाया जाता है. भारत में यह जबरन धार्मिकता कब खत्म होगी?" उन्होंने आगे कहा था, "जब पैगंबर मोहम्मद (स.अ.) ने इस्लाम का संदेश दिया तब बिजली नहीं थी, तो अब क्यों हम सबको लाउडस्पीकर से जगाया जा रहा है? यह गुंडागर्दी है."

32 से ज्यादा भाषा में गा चुके हैं गाने

सोनू निगम का शुमार भारत के सबसे फेमस प्लेबैक सिंगर्स में होती है. वह अब तक 32 से ज्यादा भाषाओं में 6,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड कर चुके हैं. हिंदी और कन्नड़ में कई मशहूर गाने गाए. सोनू निगम को उनको बेहतरीन काम के लिए एक नेशनल फिल्म अवॉर्ड, 4 IIFA अवॉर्ड, 2 फिल्मफेयर अवॉर्ड और 2 फिल्मफेयर साउथ अवॉर्ड जीते हैं. साल 2022 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया.  सोनू निगम को 'मॉडर्न रफी' कहा जाता है क्योंकि वे मोहम्मद रफी से बहुत प्रभावित हैं और उन्हें अपना आइडियल मानते हैं.

यह भी पढ़ें: Aditi Rao Haidri Birthday: आधी हिन्दू और आधी मुसलमान है ये एक्ट्रेस; परदादा रह चुके हैं प्रधानमंत्री

 

