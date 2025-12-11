आजम खान 8 साल पुराने केस में बाइज्ज़त बरी, भारतीय सेना पर बयान को लेकर विरोधी गए थे कोर्ट

Uttar Pradesh News Today: समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान का शुमार उत्तर प्रदेश के दिग्गज सियासी नेताओं में होती है. वर्तमान में आजम खान पर कई मुकदमें अदालत में चल रहे हैं. इनमें से कई में वह बरी हो चुके हैं और कई मुकदमों में फैसला आना बाकी है. इसी कड़ी में रामपुर में आजम खां को सेना पर विवादित बयान देने के आठ साल पुराने मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है.

कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को इस मामले में बरी कर दिया. आजम खान की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये से कराई गई. यह मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जून 2017 को सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराया था. आरोप था कि आजम खान ने सेना के बारे में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ यह केस बनाया गया.

इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही थी. सभी तथ्यों और बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आजम खान को इस केस में बरी करने का फैसला सुनाया. आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव को मद्देनजर आजम खान की रिहाई समाजवादी पार्टी के लिए खास है.

