JPNIC बिल्डिंग उद्योगपति दोस्तों को बेचना चाहती है BJP सरकार, सपा के आरोप पर घमासान!

Uttar Pradesh News Today: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता फखरूल हसन चांद ने शनिवार (11 अक्टूबर) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार डरी हुई है और उसे देश के लोगों के विचारों से डर लगता है. उन्होंने कहा कि यह सरकार हमेशा इस डर में रहती है कि कहीं कोई उसके खिलाफ आवाज न उठा दे.

मीडिया बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा, "देश की स्थिति अब इस हद तक पहुंच गई है कि अगर विपक्ष का कोई नेता किसी महान हस्ती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करता है, तो सरकार को दिक्कत होने लगती है. मेरा सीधा सवाल है कि सरकार को आखिर परेशानी क्या है? उसे खुलकर सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए."

'सरकार उद्योगपतियों को बेच रही है संपत्तियां'

फखरूल हसन चांद ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने पर तुली हुई है. उन्होंने जेपी एनआईसी बिल्डिंग का उदाहरण देते हुए कहा, "यह सरकार इस इमारत को अपने उद्योगपति मित्रों को बेच देना चाहती है. सपा सरकार के समय जो भी संपत्तियां बनाई गई थीं, उन्हें मौजूदा सरकार ने निजी हाथों में बेच दिया है. लेकिन अब हम यह प्रण लेते हैं कि सरकार को किसी भी संपत्ति को बेचने नहीं देंगे. हमारी पार्टी जनता की आवाज उठाती रहेगी और किसी को मनमानी नहीं करने देगी."

फखरूल हसन चांद ने घुसपैठ के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा, "अगर हमारे देश में घुसपैठिए मौजूद हैं, तो मेरा सीधा सवाल है कि सरकार क्या कर रही है? सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए. अगर वह अपनी जिम्मेदारी निभाने से बच रही है, तो उसे तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. यह सरकार घुसपैठ रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है."

'बिहार में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार'

सपा नेता ने बिहार की राजनीतिक स्थिति को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा, "बिहार में निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है. बिहार की जनता पूरी तरह गठबंधन के साथ है. बीजेपी का कोई भी दांव अब सफल नहीं होगा. विपक्ष एकजुट होकर यह सुनिश्चित कर रहा है कि बिहार में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव हों.”

'प्रदूषण और परंपरा दोनों का ध्यान जरूरी'

दीपावली के मौके पर ग्रीन पटाखों से जुड़े सवाल पर समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दीपावली का त्योहार बिना किसी परेशानी के मनाया जाए और प्रदूषण भी न फैले. अगर ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कोई रास्ता निकाला है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए."

ट्रंप पर साधा निशाना

अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हुए फखरूल हसन चांद ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, "जब पूरी दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति है और देश एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं, तब किसी को भी अशांति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए. डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह दादागिरी कर रहे हैं, उन्हें तो दादागिरी के दम पर ही नोबेल पुरस्कार ले लेना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, "फिलिस्तीन और गाजा में लाखों निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं. जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति थी, तब ट्रंप अशांति फैलाने वाले पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए. वे उसी देश का समर्थन कर रहे थे जो शांति भंग करता है. अगर दादागिरी करने का कोई पुरस्कार है, तो वह डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए."

